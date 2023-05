Az EU kötelező migránselosztási rögeszméje: Varsó ellenzi

2023. május 26. 13:30

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Varsó határozottan ellenzi az Európai Unión belüli kötelező migránselosztási mechanizmusra vonatkozó új tervet - hangsúlyozta Piotr Müller lengyel kormányszóvivő pénteken.

A szóvivő sajtóértekezleten válaszolt az Európai Bizottság tervét illető újságírói kérdésre.



"Kormányunk álláspontja ez ügyben változatlan. Szerintünk a kényszerű áttelepítés semmilyen mechanizmusára nem kerülhet sor, ez ügyben határozottan tiltakozni fogunk" - fogalmazott Müller.



Az új uniós menekültügyi és migrációs reform tervének fő tételeit pénteken Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője erősítette meg a PAP brüsszeli tudósítójának nyilatkozva.



A PAP hírügynökség szerdán Andrzej Sadost, Lengyelország Európai Unió (EU) melletti állandó képviseletének vezetőjét idézte, aki brüsszeli tárgyalásai során kifogásolta, hogy a migránsok elosztásáról szóló új tervezet szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be kvóta szerint meghatározott számú, Európába délről és keletről érkezó migránst, 22 ezer eurót kellene fizetniük minden egyes bevándorló elutasítása fejében. Sados azzal érvelt, hogy Lengyelországban egymillió ukrán menekült él, akikre az EU eddig összesen 200 millió euró támogatást adott. Egy ukrán menekültre így Brüsszel 200 eurót szánt - mutatott rá a nagykövet, aki "kirívó aránytalanságnak" nevezte a déli és keleti irányból érkezőkre, valamint az ukrajnai menekültekre jutó összeg közötti különbséget.



A tervezetet csütörtökön a lengyel belügyminiszter is bírálta. "Elutasítjuk és el fogjuk utasítani a migránsok kötelező áttelepítését Lengyelországba" - írta Mariusz Kaminski a Twitteren.



Szymon Szynkowski vel Sek lengyel Európa-ügyi miniszter pedig szerda esti Twitter-bejegyzésében felidézte: Lengyelország a korábbi uniós migránselosztási mechanizmusokat is ellenezte. "Igazunk volt, azok a javaslatok ártalmasnak és hatástalannak bizonyultak" - húzta alá Szynkowski vel Sek. Hozzátette: Varsó "következetesen és határozottan ellenezni fogja azokat a próbálkozásokat, amelyek visszatérnének az ilyen ötletekhez".

MTI