Labdarúgó NB I - Kuttor Attila zakót szabott Csercseszovra

2023. május 28. 19:54

A Mezőkövesd 1-0-ra nyert saját pályáján a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó NB I 33. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, a bajnoki idény utolsó összecsapásán. Kuttor Attila, a kövesdiek mestere szerény méretű zakót szabott a zöldfehérek oszét edzőjére, Csercseszovra.

A hazai csapat a szezon során kétszer legyőzte az FTC-t és egyszer döntetlent játszott vele, mostani sikerével pedig a nyolcadikról a hetedik helyre lépett előre.

Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC mérkőzésen a mezőkövesdi városi stadionban 2023. május 28-án. Mezőkövesd - Ferencvárosi 1-0. MTI/Derencsényi István

NB I, 33. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)

---------------------------------------------

Mezőkövesd, 4110 néző, v.: Karakó

gólszerző: Drazic (45+1., 11-esből)

sárga lap: Filip (36.), Lehoczky (58.), Brtan (68.), illetve Szécsi (44.), Marquinhos (89.)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Pillár, Lukic, Filip - Brtan, Besirovic, Lehoczky (Karnyicki, 65.) - Drazic, Da. Babunski (Prudnyikov, 85.), Molnár G. (Zahary, 85.)

Ferencváros:

------------

Szécsi - Kaján (Auzqui, 79.), Knoester, Abena, Sagal - Esiti (Tóth A., 57.), Gojak - Zachariassen, Mercier (Baden, 72.), Owuso (Marquinhos, 57.), Lisztes

Remek időben, majdnem telt lelátók előtt játszhatott, tét nélkül a két csapat. Volt iram, akadtak helyzetek is, kecsegtetőbb lehetőségeket inkább a Ferencváros alakított ki annak ellenére, hogy több epizódszereplő kapott ezúttal lehetőséget és érződött az összeszokottság hiánya. A vezetést mégis a hazai csapat szerezte meg közvetlenül a szünet előtt: Knoester tanácstalan volt a saját 16-osa előtt, Drazic elvette tőle a labdát kapura tört, Szécsi pedig szabálytalanul állította meg őt. A büntetőt a sértett magabiztosan lőtte a bal felső sarokba.



A második félidőben a Mezőkövesd átengedte a kezdeményezést, a Ferencváros akcióiból azonban hiányzott a dinamika, ezzel együtt lett volna lehetőség az egyenlítésre. Akadt olyan időszak, amikor a fővárosiaknál két 18 és egy 17 éves is a pályán volt. A hazaiak is alakítottak ki helyzeteket, végül maradt az első félidő hajrájában kialakult eredmény.



MTI