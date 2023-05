Hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés – Putyin felmondta

2023. május 29. 16:10

Aláírta az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés (CFE) felmondásáról rendelkező törvényt Vlagyimir Putyin orosz elnök, a dokumentumot a jogi információk hivatalos portálján hétfőn tették közzé.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn újságíróknak nyilatkozva arra a kérdésre válaszolt, hogy milyen következményekkel jár a CFE-szerződés orosz felmondása. Úgy vélekedett, nem lesznek közvetlen konzekvenciák, "mert valójában ez már egy élettelen mechanizmus volt", és Oroszország ezzel a lépéssel de facto összhangba hozta a valósággal. Elismerte ugyanakkor, hogy ezen a területen, valamint "a fegyverzetellenőrzés, a stratégiai stabilitás területén nagy vákuum keletkezik, amelyet sürgősen be kell tölteni elméletileg új nemzetközi jogi aktusokkal, amelyek szabályoznák ezt a helyzetet".



"Ez gyakorlatilag az egész világ érdeke, de ehhez szükségünk van működő kétoldalú kapcsolatokra számos állammal, amelyekkel jelenleg nem rendelkezünk, és nem is a mi hibánkból" - hangsúlyozta Peszkov.



A szerződést 1990. november 19-én írták alá Párizsban 16 NATO-tagállam (Belgium, Nagy-Britannia, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Olaszország, Kanada, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Törökország és az Egyesült Államok), valamint a Varsói Szerződés Szervezetének hat tagállama (Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió és Csehszlovákia) meghatalmazottjai. A megállapodás 1992. november 9-én lépett hatályba.



Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 1999-es isztambuli csúcstalálkozóján pedig elfogadták a dokumentum aktualizált változatát. A kiigazított szerződést azonban csak négy ország - Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Ukrajna - ratifikálta.



Oroszország 2007-ben felfüggesztette a CFE-szerződésben való részvételét mindaddig, amíg a NATO-országok nem ratifikálják a kiigazításáról szóló megállapodást, és nem hajtják végre "lelkiismeretesen a dokumentumot". Moszkva 2015. március 10-én jelentette be, hogy felfüggeszti részvételét az európai hagyományos fegyveres erőkről rendelkező szerződés végrehajtásával foglalkozó közös konzultatív csoport ülésein. Moszkva ettől eltekintve hivatalosan továbbra is a szerződés részes fele maradt.



A felmondás hivatalos orosz indoklása szerint a CFE-szerződés "az 1990-es évek elején megfelelően hatékony és eredményes eszköz volt az európai biztonság megerősítésére", ám az azóta végbement jelentős katonai és politikai változások - elsősorban a NATO bővítése - következtében "sok tekintetben elavult, és elvesztette kapcsolatát valósággal". Moszkva érvelése értelmében az orosz részesség felfüggesztésének célja az volt, hogy a nyugati országokat az európai biztonsággal kapcsolatos hozzáállásuk megváltoztatására ösztönözze. "A hagyományos fegyverzetek terén a helyzet Európában 2007 óta érezhetően romlott" - olvasható a szövegben.



A dokumentum szerint "az Egyesült Államok és szövetségesei az Oroszországgal szembeni katonai konfrontáció irányvonalát követik, ami katasztrofális következményekkel jár".



"A jelenlegi helyzet megköveteli, hogy lépéseket tegyünk a szerződés felmondására és az Oroszországi Föderációnak a szerződésből való kilépését célzó hazai eljárások megindítására, amelyek befejezését követően értesítést küldünk a letéteményesnek és a többi részes államnak" - hangzott az indoklás.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes, a felmondási folyamat elnöki megbízottja korábban elmondta, hogy Oroszország kilépése a CFE-szerződésből körülbelül hat hónapig fog tartani. Közölte, hogy Moszkvának legalább 150 nappal a tervezett kilépés időpontja előtt értesítenie kell szándékáról a többi részes államot, és nyilatkoznia kell azokról a kivételes körülményekről is, amelyek ezt a lépést szükségessé tették.



A diplomata elmondta, hogy legkésőbb három héttel az értesítést követően össze kell hívni a szerződés tagállamainak konferenciáját, hogy megvizsgálják az Oroszország kilépésével kapcsolatos kérdéseket. Azt hangsúlyozta, hogy a kollektív Nyugat az, amely destruktív cselekedeteivel lehetetlenné tette Oroszországnak, hogy részese maradjon a CFE-szerződésnek.



A helyettes tárcavezető leszögezte, hogy a szerződéshez való visszatérés "lehetetlen", a pótlásáról pedig csak azt követően lehet majd tárgyalni, hogy a Nyugat felhagy az Oroszországgal szemben ellenséges politikájával, és új koncepcionális megközelítésre vált át. Gyakorlati haditechnikai választ helyezett kilátásba arra a lehetőségre, ha amerikai csapatok jelennének meg a NATO-ba frissen belépett Finnország területén.



A szerződés felmondását előzetesen az orosz törvényhozás mindkét háza jóváhagyta.



MTI