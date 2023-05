Gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható

2023. május 30. 09:00

Kedden is alapvetően napos, gomolyfelhős időben lesz részünk. Lehetnek felhősebb tájak is, a gomolyokból pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A napi menetnek megfelelően nagyobb számban délután és este, de egy-egy zivatar kitarthat késő estig is.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható. Elszórtan valószínű zápor, zivatar - nagyobb számban a Dunántúl keleti felén és a Duna-Tisza közén. Az északi, északkeleti szél élénk, elsősorban záporok, zivatarok környezetében átmenetileg erős lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Késő estére döntően 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

met.hu