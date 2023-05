Leváltották a japán kormányfő fiát a miniszterelnöki titkárság éléről

2023. május 30. 13:23

Japánban leváltották a kormányfő fiát a miniszterelnöki titkárság éléről, miután a miniszterelnöki rezidencián partikat rendezett - adta hírül kedden a The Guardian című brit napilap weboldala.

Kisida Sotarót a miniszterelnök, Kisida Fumio személyi asszisztense, Jamamoto Takajosi követi tisztségében.



A kormányfő hétfő este kiemelte: fia viselkedése összeegyeztethetetlen volt a pozíciójával.



Macuno Hirokazu kabinetfőtitkár szintén elítélte a történeteket és leszögezte, mindent megtesznek azért, hogy a rezidenciát többé ne használhassák fel "illetéktelen célokra".



Kisida Fumio legidősebb fia, Sotaro közfelháborodást kiváltó partijáról a Sukan Bunsun című hetilap jelentetett meg fotókat, melyeken az látható, hogy a mintegy tízfős társaság a rezidencia vörös szőnyeggel leterített lépcsőjén pózol, az újonnan beiktatott kabinetek csoportképeit karikírozva.



A lap megjegyzi, hogy a fotókon Sotaro középen áll, ami hagyományosan a kormányfő helye.



Más, decemberben készült fotókon a mulatozó társaság sajtókonferenciát parodizál.



Elemzők szerint Kisida Sotaro botránya rossz fényt vethet a miniszterelnökre is, akinek népszerűségi indexe a G7-ek májusi, Hirosimában rendezett csúcstalálkozója után indult emelkedésnek.



Nem ez volt az első eset, hogy Kisida Sotaro bírálatok kereszttüzébe került: januárban, amikor apját kísérte el nagy-britanniai és franciaországi hivatalos útjára, a japán sajtó azért bírálta, mert magáncélokra használta a delegáció gépkocsijait.



Kisida Sotaro 2020 óta dolgozik apjával, aki azt mondta, fiát "személyisége és jó meglátásai" miatt vette alkalmazásába. Az ellenzék viszont nepotizmussal vádolja a kormányfőt.



Japánban nem ritka, hogy a képviselők fiai maguk is képviselők lesznek egy idő után, s a szigetország politikai életében a politikusok gyerekei maguk is politikai karriert futnak be - mutat rá a The Guardian.



MTI