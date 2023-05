Magyar feliratú matricával ragasztották le az ismeretlen katona síremlékét

2023. május 30. 15:10

Ismeretlenek magyar feliratú öntapadós matricát ragasztottak az ismeretlen katona síremlékére Szatmárnémetiben, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) provokációnak tekinti a történteket - számolt be kedden a Szatmári Friss Újság.

A Szatmár megyei magyar hírportál szerint Romeo Pop Szatmár megyei alprefektus hívta fel a figyelmet hétfőn este közösségi oldalán, hogy a Szatmárnémetiben, a Szamos partján található ismeretlen katona síremlékének román feliratát magyarra cserélték. A jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa fotót is közzétett a síremlékről, amelyen az "Ismeretlen katona 1944. október" felirat látható. Az alprefektus azt állította, hogy a képet egy csoport szatmáritól kapta, akik a táblacseréről érdeklődtek nála, és jómaga is feltette a kérdést közösségi oldalán: ki engedélyezte a feliratcserét?



A Szatmári Friss Újság szerint valójában nem táblacseréről van szó, hanem öntapadós matricát ragasztottak a síremlék román feliratára, amelyet még hétfőn este eltávolítottak. A hírportál arra emlékeztetett, hogy a II. világháborús ismeretlen katonának még 2011-ben állított méltó síremléket a folyóparton a helyi Tepora egyesület.



Pataki Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szatmár megyei elnöke, megyei tanácselnök közösségi oldalán a történteket provokációnak nevezte, "amely a nemzetek közötti békés együttélést veszélyezteti". "Az RMDSZ teljes mértékben elítéli a nemzetek közötti szándékos feszültségkeltést. A sír leragasztása nemcsak a román többségi nemzet, de a magyar kisebbség számára is méltatlan és ártó cselekedet volt" - szögezte le az RMDSZ politikusa, aki szerint a helytelen magyar nyelvű felirat egyértelműen azt jelzi, hogy szándékos feszültségkeltésről van szó. "Azok, akik ehhez hasonló etikátlan kampányfogásokhoz folyamodnak, gátolják a közösség, és egyben Szatmárnémeti fejlődését" - írta Pataki Csaba.



Szatmár megyében az utóbbi időben több magyarellenes megnyilvánulás is történt. Áprilisban román szélsőségesek megpróbálták megakadályozni Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának a felavatását, melyen Novák Katalin köztársasági elnök volt a díszmeghívott. Pár hétre rá ismeretlenek megrongálták Nagy Szabolcs RMDSZ-es parlamenti képviselő tasnádi irodájának kétnyelvű tábláját.



Szatmár megyében az RMDSZ és a PNL politikusai a közös kormányzás ellenére ellenfélként nyilvánulnak meg, miután a liberálisok tavaly augusztusban visszahívták politikusaikat Szatmárnémeti és Szatmár megye RMDSZ-es vezetésű önkormányzataiból. A helyi sajtó a mostani esetet a jövő évi választások közeledtének tulajdonítja. 2024-ben négy - önkormányzati, parlamenti, európai parlamenti és államelnöki - választást tartanak Romániában.



Radu Roca, Szatmár megye prefektusa bejelentette, hogy kivizsgálják az esetet, összehívta az illetékes hatóságok képviselőit a történtek elemzése és a tettesek azonosítása céljából. A román kormány területi képviselője biztosította a szatmáriakat, hogy felelősségre vonják és megbírságolják az elkövetőket.



"Szatmár megye lakóinak harmóniában és egymást tisztelve kell élniük, függetlenül attól, hogy román, magyar, sváb, ukrán vagy roma nemzetiségűek..." - idézte a prefektust az Agerpres hírügynökség. Roca hozzátette, hogy az ilyen esetek tisztázása már amiatt is nagyon fontos, mert könnyen etnikai konfliktussá alakulhatnak.

MTI