Délután a déli, délkeleti tájakon előfordulhat zápor, zivatar

2023. május 30. 19:15

Várható időjárás szerda éjfélig: estig az erőteljes gomolyfelhő-képződésből még az ország több pontján - legkisebb eséllyel az Alpokalján és a Kisalföld nyugati részén - előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár felhőszakadás is. Ezt követően estétől egyre többfelé csökken a csapadékhajlam, a gomolyfelhők többsége összeesik, a Dunától keletre éjszakára többfelé kiderülhet az ég, viszont a Dunántúl nagyobb része felhősebb maradhat. Ott lecsengő jelleggel még reggel is előfordulhat néhány zápor. Szerdán a Dunántúlon is szakadozik, csökken a felhőzet, és ott is sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, de délután a déli, délkeleti tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Kedden zivataroktól függetlenül az Alpokalján néhol megerősödhet az északias szél, amelyet szerdán több helyen kísérhetnek élénk széllökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, az északi szélvédett völgyekben azonban pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 26 és 28 fok között várható.

MTI