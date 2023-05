Kitüntetést adott át Potápi Árpád János Párizsban

2023. május 30. 19:46

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Reményi Györgynek, a Franciaországi Magyarok Országos Szövetsége (Framosz) elnökének kedden Párizsban.

Szili Katalin a franciaországi látogatásról az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes javaslatára adományozta Novák Katalin köztársasági elnök az 1981 óta Franciaországban élő professzornak.

A 74 éves Reményi György fizikus a franciaországi Université Grenoble Alpes emeritus egyetemi kutatója, a Franciaországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, valamint franciaországi résztvevője a Magyar Diaszpóra Tanácsnak. A Franciaországban, különösen Lyon és Grenoble környékén élő magyarok nemzeti identitásának megőrzését és hagyományainak ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést - ismertette a miniszterelnöki főtanácsadó.

Hozzátette, hogy a professzor a szilárdtestfizikában kutatómérnökként tevékenykedett, száz tudományos szakcikke jelent meg, hallgatói közül később többen is dolgoztak a paksi atomerőműben. Ő kezdeményezte a kettős doktorátus megszerzésének lehetőségét még 1996-ban, de azóta már nemcsak Magyarország és Franciaország között van erre mód, hanem ez további 35 országra is kiterjed.

"Fontosak az olyan missziót végzők, mint Reményi György, akik a hétköznapokban segítik azt, amit mi az alaptörvényünkben megfogalmaztunk a nemzeti összetartozásról, hogy az tényleg napi valóság legyen" - mondta a politikus, megjegyezve: ezektől az emberektől függ, hogy "mára soha nem látott egységbe forrt a nemzet 1920-at követően".

Szili Katalin arról is beszélt, hogy kedden Yerres-be is ellátogattak, hogy megkoszorúzzák II. Rákóczi Ferenc mellszobrát és sztéléjét. A fejedelem száműzetésének két évét ebben a városban töltötte a kamalduli szerzetesek között, és kívánsága szerint a szívét itt temették el.

A közeljövőben készül a város arra, hogy Oroszlánnyal testvérvárosi kapcsolatra lépjen, a településhez tartozó Majkon tevékenykednek ugyanis ma a kamalduli rend tagjai.

A franciaországi látogatás részeként a Párizsi Magyar Katolikus Misszió egyháztanácsának tagjaival is találkoztak. Az egyik legfőbb hiányként fogalmazták meg, hogy hét éve nincs magyar katolikus papjuk, holott ez lenne az egyik legfőbb erő, amely a magyarságot leginkább összetartja - tette hozzá Szili Katalin.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a kitüntetés átadásán felül a látogatásuk másik apropója a nemzeti összetartozás napjának közelgő ünnepe is volt.

"A diaszpórában élő magyarok is a magyar nemzet szerves egészét képezik, egyetlenegy magyarról sem mondhatunk le, bárhol éljen a világban" - jelentette ki.

Kiemelte, ezek a magyar közösségek az elmúlt évtizedekben is megmaradtak, és ebben rendkívül fontos szerepe van az olyan embereknek, mint Reményi György. Fizikus professzorként került Franciaországba, de közösségszervező munkát is végzett a feleségével - jegyezte meg az államtitkár.

"Neki is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedben támogatni tudtuk a franciaországi magyarokat, akik mindenben számíthatnak ránk, és mi is számíthatunk rájuk" - fogalmazott Potápi Árpád János, hozzátéve: köszönet illeti őket azért, hogy amikor az elmúlt évtizedben méltatlan támadás érte Magyarországot és a magyar kormányt, kiálltak mellette.

MTI