Lőw Zsolt: egy hollywoodi film izgalmaival ért fel

2023. május 30. 20:52

Miután győztesen jöttek ki a német bajnoki címért folytatott csatából, örül, hogy izgalmas volt a végjáték, de azért egy nyugalmasabb befejezés jobb lett volna a játékosok és az edzői stáb számára is Lőw Zsolt, a Bayern München labdarúgócsapatának másodedzője szerint.

Lőw Zsolt – m4sport

A március végén kinevezett Thomas Tuchelt segítő magyar szakember az M1 aktuális csatornának adott interjúban elevenítette fel a Bundesliga szombati zárófordulójában történteket, amikor rendkívül izgalmas végjátékban, a játéknap előtt vezető Borussia Dortmund botlását kihasználva, a 89. percben szerzett góllal verték a Kölnt és szerezték meg sorozatban 11. bajnoki aranyérmüket.



"Így utólag az ember másképp látja a dolgokat és nagyon örül, hogy ennyire kiélezett volt a küzdelem, hogy ennyire percről percre változtak az események és percről percre más volt a német bajnok, de ha ezt valaki előre mondja nekem, akkor inkább azt mondtam volna, hogy jobban szeretnék egy nyugodtabb befejezést" - jegyezte meg Lőw Zsolt. - "Óriási feszültség van ilyenkor az emberben, elképesztő gondolatok zajlanak le folyamatosan. De mégis, ilyenkor meg kell próbálni a feladatra koncentrálni és arra, hogy mi edzők vagyunk és a mi dolgunk az, hogy a csapatot a lehető legjobban felkészítsük és a lehető legjobban irányítsuk a mérkőzés folyamán.Nem szabad elveszíteni az embernek a fejét, sem a hitét. Elképesztő pillanatokat éltünk át klubként, csapatként, és a szurkolók is. Most, hogy tudjuk, milyen befejezése volt a dolognak, azt gondolom, hogy egy hollywoodi filmet nem lehetett volna ennél izgalmasabban megrendezni."

A tréner ugyanakkor elárulta, volt olyan pillanat, amikor elvitte a hév.



"Igazából már a második gólunknál, 2-1-nél elvesztettem a fejem és talán életemben először elkezdtem berohanni a pályára, magam sem tudom, hogy miért. Lefutottam vagy 30-40 métert és akkor vettem észre, hogy bent állok a pálya közepén, a szurkolóinkhoz is egyre közelebb" - emlékezett vissza Lőw, azt is hozzátéve, hogy a kispad felé visszamenet, félúton még kérte a játékvezetőt, hogy "most már a következő öt percben ne történjen semmi különleges dolog", mivel a bíró korábban 1-0-nál nem adott meg a Bayernnek egy gólt, majd büntetőt ítélt az ellenfélnek.



Az már a bajnoki siker másnapján eldőlt, hogy az edzői stáb marad a csapatnál, Lőw Zsolt pedig elárulta, hogy a nyolc hét minden tapasztalatával vágnak bele majd az új felkészülésbe.



"Megvannak az elképzeléseink, és ehhez elengedhetetlen volt az elmúlt nyolc hét tapasztalata. Fontos volt, hogy ezt átéljük, hiszen rengeteg olyan dolgot láttunk, amiről azt gondoljuk, hogy érdemes rajta változtatni, a jövőben másképp csinálni. Megvan az elképzelésünk mind szakmai téren, mind a játékoskerettel kapcsolatban. Nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben sikerül a keretet a saját képünkre formálni és olyan csapattal nekivágni a következő évnek, amivel a lehető legnagyobb sikereket tudjuk elérni" - mondta Lőw Zsolt.

Megjegyezve, hogy a cél három trófea elnyerése a következő idényben.



A tréner a következő hetekben sem fog unatkozni, mivel le kell zárniuk a család londoni életét és meg kell oldani a Münchenbe költözést, majd a nyáron két esküvői meghívásnak is szeretnének eleget tenni. Ezekből az egyik Szalai Ádámé, a magyar válogatott korábbi csatáráé, akivel Lőw húsz évre nyúló barátságot ápol. Mindehhez hozzátette, hogy a gyermekei társaságában fel fog tudni töltődni, és júliusban már ott lesz a Bayern felkészülésének kezdetén.

MTI