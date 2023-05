Sportakadémiák segítenek a jövő magyar sportja ékköveinek megtalálásában

2023. május 30. 21:01

Az államilag elismert sportakadémiai rendszer hozzásegít ahhoz, hogy megtalálják és "ragyogóra csiszolják" azokat a gyémántokat, "akik a jövő magyar sportjának ékkövei lehetnek" - mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára kedden az MTK Budapest Sándor Károly Labdarúgó Akadémiájának avatóünnepségén.

Schmidt Ádám kijelentette: az ilyen sportlétesítményekre nagyobb szükség van manapság, mint korábban bármikor.



Ma már ugyanis nem elég a hívó szó, hogy "gyertek le focizni", de talán az sem, hogy Puskás Ferenc, Szoboszlai Dominik vagy épp Sándor Károly, azaz Csikar utódai lehetnek. Ma a sportágaknak nemcsak egymással kell megküzdeni a fiatalok figyelméért, már az is nagy kihívás, hogy otthonról kimozdítsák őket - tette hozzá.



A sportért felelős államtitkár szerint az akadémiák motivációt jelentenek, általuk van esély elérni a fiatalokat és bevonzani őket a sportolók közösségébe. Ezután pedig mindent meg kell tenni azért, hogy ott is maradjanak, mert a mai gyorsan változó, mindent megkérdőjelező világban talán a sport által taníthatók meg olyan alapértékek, mint a kitartás, a tisztelet, a csapatban gondolkodás vagy a becsület - jegyezte meg Schmidt Ádám.



Zakor Sándor, az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. tulajdonosa köszöntőjében úgy fogalmazott: az MTK több mint 130 éves érték, intézmény, élő hagyomány és közösség. Azonban folyamatosan fejlődni és újítani kell, ezt mutatja, hogy az MTK 2001-ben elsőként alapított labdarúgó-akadémiát Magyarországon - fűzte hozzá.



Azt mondta: a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia kulcs a jövőhöz. A komplexum elkészülte még az új Hidegkuti Nándor Stadionnál is fontosabb a klub életében, mert fő feladata, hogy a klub első csapatába, a nemzeti válogatottba és a nemzetközi elitbe adjon játékosokat - hangsúlyozta a tulajdonos.



Zakor Sándor örömét fejezte ki, hogy az MTK visszatalált az NB1-be, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia pedig az új központban valódi otthonra lelt.



Székely Zsolt, az akadémia szakmai igazgatója felidézte: 2001-ben Agárdon hozták létre az intézményt, amelynek játékosai közül azóta 27-en válogatottak lettek, több mint 130-an pedig bemutatkoztak az NB1-ben. Az újonnan épült komplexumot ismertetve azt mondta: azt úgy tervezték, hogy funkcionális legyen, minden arról szóljon, hogy a játékosok fejlődjenek.



Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke kiemelte: Sándor Károly neve összeforrt a magyar labdarúgással, életműve pedig az MTK-val. A teljesítményével, alakjával, az akaraterejével, az alázatával, a klubhűségével, a hazaszeretetével és a szerénységével megtestesíti azt a három értéket - a bátorságot, a buzgalmat és a barátságot - amelyek 1888 óta az MTK-t jellemzik.



A fideszes politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a beruházás megvalósításában, abban, hogy az MTK labdarúgó-akadémiájának méltó helye legyen, térben a lehető legközelebb az MTK stadionjához.



Deutsch Tamás köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek is, aki "mindig támogatta azt, hogy a tehetségeket képző, továbbképző és gondozó magyar labdarúgó-akadémiák a lehető legjobb körülmények között tudjanak működni".



Hozzátette: az MTK labdarúgó-szakosztálya 121 éve alakult meg, ezalatt 3103 bajnoki mérkőzésen léptek pályára labdarúgóik.



A köszöntőket követően Schmidt Ádám és Zakor Sándor szalagátvágással avatta fel a komplexumot, majd az akadémia növendékei barátságos mérkőzéseket játszottak, illetve a Miniszterelnökség, valamint az MTK Öregfiúk csapata is pályára lépett egymás ellen.



MTI