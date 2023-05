Bevonult a börtönbe a milliárdos vállalkozó

A hatvanéves Mourinho a jövőjét firtató kérdésre úgy reagált, minden a csapatról szól, nem róla. Annyit elárult, hogy az együttes vezéregyéniségei is feltették neki ezt a kérdést, nekik konkrét választ adott, de azt nem kívánta most felfedni. Megjegyezte, amikor 2010-ben távozott az Internazionalétól a triplázás után, az teljesen más helyzet volt, most nincs kapcsolatban senkivel.