Jelenczki István Trianon-filmjét vetíti az Uránia

2023. június 1. 13:07

A nemzeti összetartozás napja alkalmából Jelenczki István Szkíta Aranyszarvas-díjas rendező Trianon-filmjét vetíti az Uránia Nemzeti Filmszíbház.



Jelenczki István Nem, nem, soha I–IV. „Isten az igaz ügyet nem hagyja el” című dokumentumfilmje a nemzeti összetartozás napja alkalmából látható az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. Az első két részt – Magyarország Archiregnum 91 perc és a szünet után a Nemzetgyilkossági gyakorlat 87 perc – június 3-án, szombaton 10 órakor vetítik, majd június 4-én, vasárnap 10 órától a III. rész – Folyamatos Trianon 98 percben – és a IV. rész – Magyar feltámadás 133 percben – látható.

A Trianon-centenáriumra készült Nem, nem, soha I–IV. „Isten az igaz ügyet nem hagyja el” című dokumentumfilmje abból a felismerésből született, hogy száz éve minden magyar lelkében ott van a be nem gyógyított seb, az egység elvesztése, Trianon traumája. A seb nem lett feltárva, nem lett meggyógyítva, és az igazságtétel sem történt meg.

Jelenczki István hangsúlyozza: Trianont először mindenkinek saját magában kell ledöntenie! A tényleges történelmi összefüggések megjelenítése hozzájárulhat ahhoz a folyamathoz, amelyben a magyar nemzet visszatalál önazonosságához. A nemzetlélek gyógyításához a tényszerű feltáró és szembenéző folyamatokon keresztül vezet az út.

Ezt a célt szolgálja Jelenczki négyrészes dokumentumfilmje, amelynek szakértői: Babucs Zoltán, Bagdy Emőke, Csere Péter, Domonkos László, Raffay Ernő, Popély Gyula, Szidiropulosz Archimédesz és Vincze Gábor. Archív filmbejátszásokban megszólal Bogár László, Kahler Frigyes, Tóth Zoltán József, Zinner Tibor.

Jelenczki István dokumentumfilmjei a magyarság öntudatának, lelki erejének és megmaradásának üzenetét hordozzák. Az egyén és a nemzet életének alapvető kérdéseire ragadja meg Az Égi élő igazság (2009). A Háború a nemzet ellen I–IV.: Az elrabolt nemzeti vagyon (2009) című munka Magyarország kifosztását mutatja be a rendszerváltás időszakának dokumentumai alapján. A „Népek Krisztusa, Magyarország” 1956 I–IV. (2007) című filmhez kapcsolódik Tóth Ilona drámája is, a „Tisztítótűz tetején álltunk” (2006–2008) című alkotás. A rendező a művészi dokumentumfilm képviselője, portréfilmet készített többek között József Attiláról, Babits Mihályról, László Gyuláról és Reményik Sándorról.

„Isten az igaz ügyet nem hagyja el” – Rákóczi fejedelem lobogójának jelmondata, ez a lobogó hit hatja át a magyarság küzdelmeit mind a mai napig. Teleki Pál gondolatai a Trianon-film IV. részében hangzanak el:

A Szent István-i állameszme két hagyománynak, a lélek két tartalmának, a magyarnak és a kereszténynek egységesítése. E gondolatnak köszönhető, hogy a magyar magyar maradt, nemcsak államiságának egészében, hanem részleteiben, az állam szervezetének kiépítésében is.

A nemzeti öntudat erejét felismerő, megmaradást sugárzó, a jövőre nézve is megerősítő üzenetrendszer pozitív visszajelzéseket váltott ki már a korábbi vetítések alkalmával is. A nézők közül többen megerősítették, hogy Jelenczki István Trianon-filmje összefüggéseiben érzékelteti a nemzeti tragédiához vezető okokat és a trauma napjainkra is kiterjedő hatásait. Bagdy Emőke a filmben hangsúlyozza, milyen fontos lenne az ifjúság szívébe és eszébe vésni a történteket, ennek egyik lehetséges módja a középiskolákban akár folytatásokban is levetíteni, a történelmi oktatás részévé tenni az alkotást.

