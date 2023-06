Egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északias szél

2023. június 1. 17:23

Várható időjárás péntek éjfélig: a sok napsütés mellett csütörtök délután és pénteken is gomolyfelhők képződnek. Csütörtökön kevés helyen, inkább csak a déli határvidéken, illetve a Bakonyban, pénteken viszont már elszórtan - kisebb számban északon - pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Éjszakára lecsengenek a csapadékgócok, és a gomolyfelhők is összeesnek.



Pénteken napközben egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. Zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de az északi völgyekben pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosi részeken enyhébb lehet a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken az ország döntő részén 27 és 30 fok között várható.



MTI