Csák János: a legfontosabb, hogy a tudás áramoljon

2023. június 1. 17:25

Az Európai Unióban a legnagyobb vívmány, hogy szabadon áramolhat a tőke, a munkaerő, az áruk és szolgáltatások, de a legfontosabb, hogy a tudás áramoljon, és ez nemcsak szellemi tudást, hanem szaktudást, mesterséget is jelent - mondta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Kézdivásárhelyen.

A székelyföldi városban tartották a Szakképzés határok nélkül program legújabb megállóját, ahol a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai számára szervezett festő-mázoló-tapétázó, illetve panziós-fogadós képzés résztvevőinek adtak át okleveleket. A Kézdivásárhely-Kantai Szentháromság római katolikus templomban Böjte Csaba ferences szerzetes, a Szent Ferenc Alapítvány vezetője mutatta be a szentmisét, majd megtartották a diplomaosztó ünnepséget.



Csák János beszédében köszönetet mondott Böjte Csabának, hogy a megye és város vezetőinek segítségével megmentették a pusztulástól az egykori minorita rendházat, és "életet is leheltek bele". Arra utalt, hogy ősztől a magyar kormány támogatásával felújított műemlék épületben duális szakképzés indul anyaországi támogatással. Hangsúlyozta: a restaurált ingatlan méltó a Szent Ferenc Alapítványhoz, mely 18. életévük betöltése után sem engedi el neveltjeinek kezét, hanem "szellemi, lelki és ha kell, anyagi segítséget" biztosít.



Csák János rámutatott: a világ, a gazdaság változik, így a szakmák is, ezért fontos a felnőttképzés, a duális szakképzés, melyben Magyarországon van az egyik legjobb rendszer. Megköszönte kollégáinak, hogy Kárpátalja után következő állomásként a Székelyföldre is elhozták ezt a tudást, melyet helyben lehet majd kamatoztatni.

Kiemelte: a duális szakképzésben az elméleti mellett gyakorlati tudást is szereznek a diákok, és arra kérte a székelyföldi vállalkozókat, fogadják be őket, hogy szakmát tanulhassanak. "Minden segítséget meg fogunk adni ehhez. Egy feltétel van: legyenek itt hallgatók!" - jelentette ki az ősszel induló képzésre utalva a miniszter.



Hozzátette, a gazdasági tudás nagyon fontos, de iránytű nélkül nem sokat ér, és a Kárpát-medencében két ilyen iránytű van: a kultúra és a család. "Akkor fog virágozni Magyarország, a Kárpát-medence, Székelyföld, ha gazdaságilag erős, kulturálisan magabiztos, önmagukat fenntartani képes családokból álló nemzet leszünk. És azért vagyunk itt, hogy ezt elősegítsük" - nyilatkozta az esemény után a közmédiának a miniszter. Arra is kitért, hogy Háromszéken a magyar szakemberek olyan szakmákat tanítanak majd, melyek beilleszkednek a helyi gazdasági ökoszisztémába.



Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetője elmondta, hogy az ősszel induló képzéshez helyi vállalkozókat keresnek partnereknek. Jelenleg zajlik az igényfelmérés, de turizmus-vendéglátás szakokban gondolkodnak, míg az építőipari képzés egy magasabb szinten folytatódna.



Az ünnepségen Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kovászna megyei elnöke, megyei tanácselnök felidézte, hogy összefogással sikerült visszafordítani "a lejtmenetből" a minorita rendház sorsát. Megköszönte a magyar kormány képviselőinek, hogy nemcsak adminisztratív és anyagi eszközökkel, hanem személyes jelenlétükkel is támogatják a háromszéki magyarság ügyeit.



MTI