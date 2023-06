Futball – A gólkirály Varga Barnabás a Ferencvároshoz igazolt

2023. június 1. 21:28

Varga Barnabás, a labdarúgó NB I előző idényének gólkirálya a Paksi FC-től a bajnoki címvédő Ferencvároshoz igazolt.

A szombathelyi születésű és nevelésű 28 éves csatár 2010-től csaknem tíz éven át Ausztriában futballozott, majd a Gyirmót FC, tavaly nyáron pedig a Paks futballistája lett. Az előző idényben 26 találattal lett gólkirály az élvonalban, majd a RangAdó gálán megkapta a szezon legjobb játékosának járó díjat is.



Varga eddig egyszer szerepelt a magyar válogatottban, ahogyan a középpályás Baráth Péter is, akit az FTC végleg megszerzett a Debrecentől. A 21 éves futballista február közepe óta kölcsönjátékosként nyolc mérkőzésen lépett pályára az FTC-ben.



Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter az M1 aktuális csatornán elmondta, jónéhány érdeklődő volt külföldről is - például az arab világból, Ázsiából, illetve a francia Metz részéről -, és több mint tíz csapat képviselője nézte meg személyesen is a csatárt az elmúlt hónapokban.



"Voltak, akik konkrét ajánlatot tettek, de nem feltétlenül az anyagi szempontok voltak a leglényegesebbek. Az FTC a tavaszi szezon közepén jelezte először az érdeklődését, és szakmailag, illetve anyagilag is nagyon korrekt ajánlatot tett" - nyilatkozta.



Paunoch hozzátette, a legjobb és legnépszerűbb magyar csapatról van szó, amelynek van esélye a Bajnokok Ligájában szerepelni, ráadásul Varga a válogatott szempontjából jobban szem előtt van, mintha egy másik földrészre igazolt volna.



MTI