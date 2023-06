A Mol nem pénzeli tovább a Fehérvár FC-t

2023. június 2. 13:03

Nem hosszabbítja meg a Mol a szponzori szerződését a labdarúgó Fehérvár FC-t működtető Kft-vel.

A társaság közleményében emlékeztetett, hogy 2010-ben kötött főszponzori szerződést a futballklubbal, 2018 júliusától pedig névadója is lett az csapatnak. A vállalat 13 éven át járult hozzá a fehérvári labdarúgó csapat sikereihez.



A Mol a nemzeti bajnokság színvonalának javulása, illetve a magyar labdarúgásban körvonalazódó szervezeti változások miatt döntött úgy, hogy 2010-től szponzorként lép be a hazai futballbajnokságba. Az együttműködés nyomán a székesfehérvári klub a nemzeti bajnokság meghatározó csapatává vált és tisztességgel állt helyt az európai kupaporondon is.



A futballklub ez idő alatt három bajnoki címet szerzett (2011, 2015, 2018), elhódította a Magyar Kupát (2019), kétszer volt Szuperkupa-győztes (2011, 2012) és két alkalommal bejutott az Európa-liga csoportkörébe (2012, 2018). Emellett a klub több játékost adott a válogatottnak is.



A fehérvári együttes a múlt héten zárult bajnoki szezonban csak az utolsó fordulóban biztosította be bennmaradását az NB I-ben.



"A magyar sport meghatározó támogatójaként kiemelkedően sikeres volt az együttműködésünk. A Fehérvár FC tulajdonosával elindított közös munka célja az volt, hogy itthon is létrehozzunk egy professzionális labdarúgóklubot, ahol tiszták a folyamatok, hosszú távon biztosítottak a feltételek és üzleti alapokon nyugszik a működés. Bízunk abban, hogy ez a váltás, az új impulzusok jó hatással lesznek az egyesületre, a városra és újra a sikeres pályára terelik a csapatot" - fogalmazott a közleményben Pantl Péter, a Mol-csoport kommunikációs igazgatója.



Hozzátette: 2010 óta a magyar labdarúgás nemzetközi mércével is nagyot lépett előre, és minden magyar büszke lehet az eredményekre.



A Mol évek óta elkötelezett támogatója a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, a magyar válogatottnak és 2020 óta névadó szponzora a Magyar Kupának is. Emellett tevékenyen részt vesz a dunaszerdahelyi DAC, a Topolya FC és a Sepsi OSK támogatásban is.



MTI