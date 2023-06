Ukrán belövések – belgorodi halottak

2023. június 2. 13:06

Civilek vesztették életüket az oroszországi Belgorod megyében, miután Ukrajna irányából belövések értek több települést - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója Telegram-csatornáján.

Gladkov szerint két nő életét vesztette, két férfi pedig súlyosan megsebesült, amikor az ukrán oldalról tűz alá vették az autóutat a Sebekino járásbeli Maszlova községnél. Az áldozatok két gépkocsi utasai voltak.



A tisztségviselő közölte, hogy Tyisanka és Leonovka községet is belövések érték, két másik járásban. Ott személyi sérülés nem történt.



Belgorod megye operatív törzse valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint ukrán diverzánsok újabb kísérletet tettek arra, hogy betörjenek a régióba.



Az ugyancsak oroszországi Szmolenszk megyében két nagyhatótávolságú drón Pereszna és a Gyivaszi falunál intézett támadást hajnalban üzemanyag- és energetikai létesítmények ellen. A régió megbízott vezetője, Vaszilij Anohin a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy senki sem sérült meg és az infrastruktúra kritikus elemeiben sem keletkezett kár. A két község mintegy 300 kilométer távolságra található az orosz-ukrán határtól.



A Kurszk megyei Gogolevka község lakói áram nélkül maradtak, miután egy drón lövedéket dobott le egy alállomásra. Roman Sztarovojt, a régió kormányzója erről Telegram-csatornáján számolt be.



Az Oroszország által elcsatolt területek több településéről, köztük Berdjanszk kikötőjéből jelentettek ukrán tüzérségi támadást a helyi hatóságok. Donyeckben egy férfi, Makijivkában pedig két nő életét vesztette, utóbbi településen egy négyéves gyerek is megsebesült. Alekszandrivkában is egy civil lakos szenvedett sérüléseket.



MTI