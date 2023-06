A nyugati részeken is szakadozik a felhőzet és mindenütt sok napsütés

2023. június 2. 20:56

Várható időjárás szombat éjfélig: pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek éjszakára nagyrészt feloszlanak, de főleg a Dunántúlon maradnak felhős tájak. Szombaton a nyugati részeken is szakadozik a felhőzet és mindenütt sok napsütés várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Pénteken elszórtan - kisebb számban északon - pattanhatnak ki záporok, zivatarok, éjszaka csökken a számosságuk, és szombaton már csak a nyugati területeken lehet elvétve zápor. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északi, északkeleti szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi szélvédett völgyekben ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 26 fok között várható.



MTI