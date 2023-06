Negatív figyelőlistán tartja Amerikát a Fitch Ratings

2023. június 2. 21:12

Változatlanul negatív figyelőlistán tartja az Egyesült Államok lehetséges legjobb, "AAA" államadós-besorolását a Fitch Ratings, annak ellenére, hogy a washingtoni kongresszusban egyezség született az adósságplafon csaknem két évre szóló felfüggesztéséről.

kormany.hu

A nemzetközi hitelminősítő jelezte, hogy a negatív felülvizsgálat várhatóan a harmadik negyedévig eltart.



A minősítési felülvizsgálat folytatásáról pénteken Londonban ismertetett döntést a Fitch azzal a véleményével indokolta, hogy az adósságlimit körül ismétlődően kialakuló politikai patthelyzetek és az utolsó pillanatban elért felfüggesztési megállapodások kikezdik a költségvetési és az államadósság-ügyek kezelésébe vetett bizalmat.



A Fitch Ratings szerint ezeknek az ügyeknek a kezelési minősége 15 éve folyamatosan romlik, erősödik a politikai polarizáció és a pártosság, ahogy ezt a 2020-as elnökválasztáson is tapasztalni lehetett.



A Fitch az adósságplafonról szóló megállapodás késlekedése miatt jelentette be május 24-én, hogy negatív figyelőlistára helyezte az amerikai államadós-osztályzatot. Az akkori lépés indoklásában is szerepelt az erősödő politikai polarizáció és a pártok közötti megosztottság az államadósság-politikai kérdésekben.



A hitelminősítői gyakorlatban a negatív figyelőlista az osztályzat negatív kilátásánál erőteljesebb jelzés a leminősítés lehetőségére.



A három globális hitelminősítő közül jelenleg kettő, a Fitch Ratings és a Moody's Investors Service tartja nyilván a lehetséges legjobb, "AAA/Aaa" besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket.



A Standard & Poor's azonban - elsőként és eddig egyedüliként a globális piacvezető hitelminősítők közül - már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól ezt az elit államadós-osztályzatot, először azóta, hogy a szuverén amerikai adósságra ezt a besorolást 1941-ben megadta.



A cég - amelynek minősítési részlege néhány éve az S&P Global Ratings nevet viseli - a tizenkét évvel ezelőtti leminősítés óta az "AAA"-nál egy fokozattal alacsonyabb, "AA plusz" besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot.



Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.



Ha a Fitch Ratings az amerikai besorolás jelenlegi negatív felülvizsgálatát leminősítésre konvertálja, és így szintén megvonja az "AAA" amerikai besorolást, az Egyesült Államok a nemzetközi intézményi befektetők körében nem számítana többé "AAA" osztályzatú államadósnak. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe és átlagolják a szuverén és a kereskedelmi adósok hitelképességének megítéléséhez.



A negatív felülvizsgálat érvényben tartásáról szóló pénteki döntés indoklásában a Fitch londoni elemzői kiemelték az adósságlimit körüli "ismétlődő hazárdjátékot", és azt, hogy rendre sikertelennek bizonyulnak a költségvetési kihívások kezelésére tett kísérletek, ez pedig az államháztartási hiány és az adósságteher növekedéséhez vezetett.



A Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok "AAA" államadós-besorolását olyan kivételesen erőteljes tényezők támasztják alá, mint az amerikai gazdaság puszta mérete, a magas fejenkénti hazai össztermék (GDP) és a dinamikus üzleti környezet.



A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy a dollár a világ első számú tartalékvalutája, és ez példátlan finanszírozási rugalmasságot nyújt az amerikai kormánynak.



Ezeknek az erősségeknek a némelyikét azonban idővel kikezdhetik a kormányzati tevékenység minőségi hiányosságai - fogalmaz pénteki elemzésében a Fitch.



A cég közölte, hogy az idei harmadik negyedévben kívánja lezárni az amerikai "AAA" államadós-besorolás negatív felülvizsgálatát, és a minősítés megítélésében a szakpolitikai döntéshozatal következetessége és hitelessége, valamint a középtávon várható költségvetési és államadósság-pálya lesz a döntő tényező.

MTI