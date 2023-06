Labdarúgó NB I - A csapat magja megmarad Kecskeméten

2023. június 2. 21:16

Filus Andor, a labdarúgó NB I-ben ezüstérmes Kecskeméti TE ügyvezetője szerint megmarad az együttes magja a következő idényre is.

Az ügyvezető – kte

"Azt kijelenthetem, hogy a csapat gerince mindenképpen megmarad, ezért komoly lépéseket és erőfeszítéseket tettünk már az ősz folyamán. Hosszú távra tervezünk az NB I-ben, ennek megfelelő szerződéseket is kötöttünk a játékosainkkal" - jelentette ki a klub honlapján a sportvezető, aki jelezte, a kölcsönjátékosok között lesznek olyanok, akiket meg tudnak tartani, de olyanok is, akiket nem.



"Természetesen várhatóak érkezők is, így ugyanazzal az elánnal vethetjük bele magunkat a munkába a következő szezonban is, fontos hangsúlyozni, hogy Szabó Istvánnak és stábjának vezetésével" - mondta.



Az ezüstéremmel a Konferencia-liga selejtezőjében indul majd a csapat, Filus pedig elárulta, hogy a második fordulóban még a saját otthonában, a Széktói Stadionban fogadhatja ellenfelét a KTE, ugyanakkor továbbjutás esetére más helyszínt kellett keresnie, ez pedig minden bizonnyal Szeged lesz.



"Az NB I-ben komoly szabályoknak kell megfelelni, de amióta feljutottunk, folyamatosan azon dolgoztunk, hogy ezeket a követelményeket teljesítsük. Tavaly nyáron több fejlesztés megvalósult, majd a szezon közben a városi oldalt is meg tudtuk nyitni. A pályafűtés és a lelátó fedésére kaptunk haladékot, hogy fokozatosan valósítsuk meg, amint találunk rá forrást. Sok mindent saját forrásból valósítottunk meg az utóbbi egy évben, ami nem kevés anyagi áldozatvállalással járt a klub számára, ritkaság is ez" - mondta az 1962-ben épült Széktói Stadionról az ügyvezető.



Filus a klub történetének legjobb szerepléséről - korábban ötödik hely volt a KTE csúcsa - közölte, az alapcél az volt, hogy szerezzék meg azt a 38-40 pontot, ami a bennmaradáshoz kell, ezt viszont alaposan sikerült túlteljesíteni, így ez egy arannyal felérő ezüstérem. Az eredménynél is fontosabbnak nevezte, hogy hova jutottak el, azt figyelembe véve, hogy az NB III-ban még csak 300 néző volt az első meccsükön, a mostani szezon végére pedig eljutottak oda, hogy az utolsó három hazai találkozón már nem nyitottak ki a pénztárak a meccs napján, mert megtelt a Széktói Stadion.



A lila-fehérek a június 21-i sorsoláson kapnak ellenfelet a Konferencia-ligában, melyet a selejtező második fordulójában kezdenek.

MTI