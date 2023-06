Két gyergyószéki faluban sok a gólya

2023. június 3. 08:08

A Dunavirág Vízibusz a Duna–Ipoly Nemzeti Parkból érkezik Gyergyószékre – Kép: BÉKÁS-SZOROS–NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK

Az idén nyáron is számos iskolás és más érdeklődő ismerkedhet meg a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park élővilágával az immár ötödszörre megrendezendő programjaik által. Új projektjük révén a gólyák életmódja, vonulása lesz jobban megismerhető a kutatók számára.

Újra meglátogatja a Gyilkos-tavat a Dunavirág Vízibusz, az interaktív mozgó laboratórium, amely játékos és interaktív formában mutatja be a vizes élőhelyeket. A Duna–Ipoly Nemzeti Parkból érkező vízvizsgáló állomás már korábban is segített a gyergyószéki és környékbeli iskolásoknak ilyen téren új ismeretekkel gazdagodni, és ez most nyáron is folytatódni fog – ismertette Hegyi Barna a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatója sajtótájékoztatóján.

A program a Gyilkostó Adventure Egyesület projektjeként valósul meg, amelynek finanszírozását a Mol Románia és a Polgár-Társ Alapítvány támogatja – mondta el Simon László, az egyesület vezetője. Céljuk, hogy a parkkal együttműködve minél több gyerekkel ismertessék meg a környék élővilágát és kőzeteit. Most először nemcsak a tó élővilágát vizsgálják, hanem a Békény patak mellett is megáll a Vízibusz. Az igazi újdonság azonban az, hogy a már megszokott programok kiegészülnek gólyafiókák megjelölésével is.

Amint megtudtuk, a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársainak ötlete alapján történik majd Gyergyóalfaluban és Borzonton gólyák gyűrűzése. Náluk ugyanis ritkaság, hogy egy viszonylag kis területen ilyen nagy számban éljenek gólyák, mint amilyen sokan fészkelnek itt a két faluban.

Az akcióra június 27–28-án kerül sor, és szívesen látnak minden érdeklődőt.

Ehhez elég lesz kiállni a kapu elé, hiszen az útmenti villanyoszlopokon található fészkekhez felmászva végzik a műveletet a szakemberek. Egyedi, megkülönböztető gyűrűt helyeznek el a madarakon, amelyek alapján a költözésük útvonalán és Afrikában is könnyen azonosítani tudják majd az őket figyelő kutatók, akik számára értékes adatokat nyújtanak ezzel a gólyák életmódjának, vándorlásuknak a megismeréséhez.

Gergely Imre

