Lelőttek két izraeli katonát az egyiptomi határnál

2023. június 3. 13:53

Lelőttek két izraeli katonát az egyiptomi határnál szombat reggel - jelentette az izraeli hadsereg.

A határnál egy őrhelyen szolgálatot teljesítő izraeli női és férfi katona lövésekről számolt be, majd két óra elteltével élettelenül találták őket álláshelyükön. Előzőleg, hajnali kettőkor az izraeli katonák meghiúsítottak a környéken egy csempészakciót, amelyben az egyiptomi elkövetők létrákat használtak a határ mellett.



Az izraeli hadsereg szakemberei vizsgálják a lövöldözés körülményeit, hogy terrortámadás történt-e, vagy véres bosszú a csempészakció megakadályozása miatt.



Egy másik incidens is történt dél körül az egyiptomi határnál, amelyben megsérült két további izraeli katona. Egyiptomból beszivárgott egy, biztonsági őrök egyenruháját viselő merénylő, akit az izraeli katonák tűzharcban megöltek. Az izraeli hadsereg egységei később repülőgépek segítségével átkutatták a térséget további merénylőket keresve.



Joáv Galant védelmi miniszter helyzetértékelő megbeszélést tartott szombaton Herci Halevi vezérkari főnökkel, valamint magas rangú biztonsági tisztekkel, és rendszeresen tájékoztatják Benjámin Netanjahu miniszterelnököt is a fejleményekről.



Az izraeli-egyiptomi határ az 1979-ben, az egyesült államokbeli Camp Davidban aláírt békemegállapodás óta jellemzően csendes. Az elmúlt évtizedben Izrael kerítésrendszert épített a határra az afrikai illegális bevándorlók és a muszlim terroristák feltartóztatására.



A határkerítésnél gyakran próbálnak kábítószert csempészni Izraelbe, és többször zajlott lövöldözés is a múltban a csempészek és az izraeli egységek között.



MTI