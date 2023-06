Északkeleten lehetnek felhősebb területek, záporeső is előfordulhat

2023. június 3. 16:13

Várható időjárás vasárnap éjfélig: szombaton többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel, de a Dunántúl egyes részein több lehet a felhő. Éjszaka általában derült időre van kilátás, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten lehetnek felhősebb területek, itt néhol záporeső is előfordulhat. Vasárnap napközben is ezeken a helyeken, illetve az északi területeken lehet összefüggő a felhőtakaró, másutt többnyire gyengén felhős, napos idő várható. Ekkor a Tiszántúl északi felén, illetve a Dunántúl északi és nyugati részén alakulhat ki helyenként eső, zápor. Napközben többfelé megélénkül, szombaton az Alföldön és az Északi-középhegység keleti felén meg is erősödik az északi, északkeleti szél. Éjszaka átmenetileg mérséklődik a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8, 15 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 27 fok között valószínű.

MTI