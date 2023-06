Ballagások napja Szatmárnémetiben

2023. június 3. 18:55

Megtartották Szatmárnémetiben a három nagy magyar középiskola ballagási ünnepségeit.

A pedagógussztrájk nyomán sok Szatmár megyei középiskola döntött úgy, hogy – egyelőre – nem tart ballagási ünnepséget. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont és a Szatmárnémeti Református Gimnázium vezetői viszont úgy döntöttek, hogy nem fosztják meg a végzősöket ettől az élménytől. A díjak átadását nem mindenhol tartották meg, évfolyamelsőt és a négy év legjobbjait nem díjazták, hiszen még nem ért véget a tanév, viszont voltak ünnepélyek, ahol az ilyenkor szokásos különdíjakat és elismeréseket átadták.

Az események sokra a szatmárnémeti Székesegyházban vette kezdetét, ahol a Hám János két osztályának tagjai vettek búcsút az iskolától. Az eseményen búcsúzott a végzősöktől Pakot Géza, az iskola spirituális vezetője, aki figyelmeztette a friss felnőtteket: eddig az iskolában egyenlőek voltak, most, kilépve az életbe mindenki számára más utak és lehetőségek nyílnak meg. Kérte a fiatalokat, hogy tartsák meg a barátságokat, a tetteiket pedig a szeretet kell vezérelje. Schönberger Jenő püspök – aki az ünnepi szentmisét celebrálta – beszédében köszönetet mondott a szülőknek, akik bizalmat szavaztak az iskolának. „Soha ne feledjétek, honnan jöttetek, szülőföldetekhez és ayanyelvetekhez mindig, mindenhol ragaszkodjatok: szeressétek, ápoljátok, gondozzátok édes anyanyelvünket és majd szülőkként adjátok tovább gyermekeiteknek” – búcsúzott a végzősöktől Ádámkó István iskolaigazgató.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium végzőseit a hagyományoknak megfelelően most is a Láncos Templomban búcsúztatták. itt három osztály végzősei vettek búcsút szeretett iskolájuktól. Az ünnepi istentiszteleten dr. Király Lajos, az egyházmegye esperese hirdetett igét, ezt követően került sor a hagyományos zászlóátadásra, rövid kulturális műsorra és néhány felszólalásra.

„Legyetek büszkék arra, hogy ezen intézmény diákjai voltatok és vigyétek jó hírét a nagyvilágban. 1991-ben, amikor ismét elindulhatott Szatmárnémetiben a református oktatás, az államhatalom mindent megtett azért, hogy megakadályozhassa ezt. Köszönhetően néhány elhivatott személyiség kitartó munkájának sikerült az újraindulás, majd több évnyi hányattatottság és több költözés után a gimnázium visszakerült ősi fészkébe. Az utóbbi években bővült és ősi falai is újra a régi fényükben pompáznak. Azt kívánom, hogy a ti szíveitek is fénnyel, vidámsággal és még több tudás utáni vággyal legyen tele, valósítsátok meg álmaitokat és legyetek a szatmári közösségünk meghatározó egyéniségei” – szólt a végzősökhöz Kereskényi Gábor polgármester. Póri Eduárd iskolaigazgató a záróénekből is idézett búcsúztatójában „Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, Boldog már a szívünk, Néked énekel… Őrizz, hogy a kezünk legyen tiszta kéz, szólj ránk, hogy a szívünk legyen mindig kész!”

A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból öt osztály diákjai ballagtak szerdán. Rokonok, ismerősök, barátok töltötték meg az iskola udvarát, hogy búcsúztassák a sok kalandot megélt generációt.

„Olyan generáció vagytok, amely elé váratlan akadályok gördültek, legyen szó online oktatásról vagy pedagógussztrájkról, de éppen ezért megtanultátok, hogy minden problémának van megoldása is. Ezt a jövőben se felejtsétek el” – búcsúzott a végzősöktől Pataki Enikő, az iskola igazgatója.

A ballagási ünnepség részeként immár tizenhárom éve a Kölcsey Ferenc Nagydíj Arany Fokozatával tüntetnek ki egy pedagógust, aki példakép lehet kollégái és diákjai előtt egyaránt. Ezt az elismerést idén Tar István földrajztanár kapta.

A ballagási ünnepség részeként a tizenegyedikesek átvették a végzősöktől az iskola kulcsát, fellépett az iskola zenekara és a kórus néhány tagja is.



