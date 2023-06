Roland Garros - Bondár Anna: van miért visszavágnunk az amerikaiaknak

2023. június 4. 21:13

Bondár Anna a visszavágás reményében várja a női páros negyeddöntőjét a francia nyílt teniszbajnokságon.

"Akárcsak tavaly, most is Jessica Pegula és Coco Gauff vár ránk a Roland Garroson a nyolc között, remélhetőleg más eredménnyel" - nyilatkozta az MTI-nek a 26 éves játékos, aki a belga Greet Minnen oldalán indult Párizsban. "Tavaly 6:4, 4:6, 6:4-re kikaptunk az amerikaiaktól egy óriási meccsen, emlékszem, hogy nagyon jó hangulat volt, szóval van miért visszavágnunk."



Arra a kérdésre, hogy miért nem versenyeztek együtt belga partnerével a januári Australian Open óta, a Hajdúszoboszló SE sportolója elmondta, a világranglistás helyezésük miatt nehezen tudták összeegyeztetni a programot.



"Tervben van továbbra is egy hosszabb távú együttműködés Greettel, de a kihagyások után mindig gyorsan egymásra tudunk hangolódni, mivel régóta ismerjük egymást" - fejtette ki.



Az egyesbeli nyitókörös búcsúról Bondár Anna felidézte, hogy nem volt ideális a felkészülése a párizsi Grand Slamre.



"A torna előtt beteg voltam, gyomorrontással küszködtem, így kiesett pár nap. Persze rosszul esett a vereség a román Begutól, de el kellett engednem, most pedig boldog vagyok, hogy rendbe jöttem, és ilyen szépen menetelünk párosban" - tette hozzá Bondár Anna.



MTI