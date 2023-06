Büszkének kell lennünk származásunkra és történelmünkre

2023. június 4. 21:16

Egyetlen egy ország sem lehet sikeres, ahol az államalkotó nemzet tagjai nem büszkék a származásukra, a történelmükre - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az MTI-nek vasárnap telefonon, pártjának a nemzeti összetartozás napján tartott országos megemlékezése előtt.

A Mi Hazánk a celldömölki Ság-hegyen álló Trianon-emlékkeresztnél tartotta a megemlékezést.



Toroczkai László azt mondta, nagyon fontos, hogy "tisztában legyünk azzal, mennyire értékes a kultúránk, a nyelvünk", és azzal is, hogy "a magyar nemzet történelmi hazája a Kárpát-medencében van, és nem a Trianonban megcsonkított Magyarországon".



A trianoni határok között nem lehetne értelmezni sem a magyar történelmet, sem az irodalmat. Gazdaságilag is csak az az ország lesz sikeres, ahol az emberek büszkék a hazájukra és tenni akarnak érte - fejtette ki.



Toroczkai László kiért arra is: nagyon jó lenne a szomszédos Ukrajnában dúló háborút mielőbb tárgyalóasztal mellett, béketárgyalásokon lezárni.



A béketárgyaláson szerinte megkerülhetetlen, hogy 1991-ben az ukrajnai függetlenségi népszavazás Kárpátalján két kérdéssel kiegészült: Kárpátaljának az ukrán alkotmányban rögzítendő "különleges önkormányzati státusa" megteremtéséről és egy úgynevezett "Magyar Autonóm Körzet" létrehozásáról, Beregszász központtal



Ezt - noha Kárpátalján a lakosság 85 százaléka szavazott az önrendelkezés mellett - azóta sem hajtja végre Kijev, pedig ennek értelmében nemcsak a Krími Autonóm Köztársaságnak, hanem egy Kárpátalja Autonóm Köztársaságnak is létre kellett volna jönnie - tette hozzá a pártelnök, frakcióvezető.



Toroczkai László szerint ha az eddigi magyar kormányok nem sürgették az önrendelkezés jogának megadását, és ha a jelenlegi kormány sem teszi szóvá ezt nemzetközi fórumokon, "ne csodálkozzunk azon, hogy Trianon megtörténhetett velünk", és 1945 óta a hivatalos politika nem is nagyon mert beszélni erről.



Ha Ukrajnát és határait, az ország szuverenitását a nemzetközi közösség meg akarja védeni, Kárpátaljának "minimum autonóm köztársasági rangot kell adni" - hangoztatta.

MTI