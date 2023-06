A kémfőnök lett a török külügyér: Szijjártó telefonon tárgyalt vele

2023. június 4. 22:55

Vasárnap töltötte az első napját a hivatalában Hakan Fidan új török külügyminiszter, akivel kora este már telefonos megbeszélést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hakan Fidan – trt

Bejegyzésében Szijjártó Péter felidézte: Törökország régi-új elnökét tegnap beiktatták hivatalába, így új kormány is alakult Ankarában. Az elnök nagy átalakítás mellett döntött, így mindössze két miniszter tarthatta meg a pozícióját, s új lesz a külügyminiszter is.



"A régi kollégával, Mevlüt Cavusoglu barátommal kis híján kilenc éven keresztül dolgoztunk együtt, nyugodtan mondhatom, emberileg is közel kerültünk egymáshoz. Az új kollégát, Hakan Fidant is ismerem, ő eddig a hírszerzés vezetője volt. Ma töltötte az első napját a hivatalában, de kora este már sort kerítettünk egy telefonos megbeszélésre" - olvasható a bejegyzésben.



Szijjártó Péter közölte: gratulált és elmondta neki, "hogy mennyire szorítottunk Erdogan elnök úr győzelméért".



Hozzátette: biztosítottuk egymást kölcsönös elkötelezettségünkről a két ország közötti stratégiai partnerség további fejlesztése iránt és megbeszéltük, továbbra is kölcsönösen támogatjuk egymást a NATO-ban.

MTI