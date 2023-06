Roland Garros: Djokovics újabb győzelmével történelmet írt

2023. június 5. 13:14

A férfiak között Karen Hacsanov (11.) menetelt elsőként a legjobb nyolc közé, ő az olasz Lorenzo Sonegót (48.) utasította maga mögé négy szettben. Az elődöntőért a szerbek 22-szeres Grand Slam-győztesével, Novak Djokoviccsal (3.) küzdhet meg, aki 1:59 óra alatt, nagyon sima három szettben győzte le a perui Juan Pablo Varillast (94.) – írta meg az nso.hu.

A szerb klasszis immár egyedül vezeti a Roland Garros legtöbbszörös negyeddöntőseinek rangsorát úgy, hogy 2010 óta egyszer sem esett ki hamarabb – 17. alkalommal jutott el legalább idáig. A második helyen a jelenleg sérült Rafael Nadal áll, aki 16 negyeddöntője után 14-szer diadalmaskodott Párizsban. A második fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató Djokovics 55. alkalommal van ott a legjobb nyolc között Grand Slam-versenyen. Ezt a listát 58-cal a tavaly visszavonult Roger Federer vezeti, Nadal 47-nél tart. A világelső és a torna első kiemeltje, Carlos Alcaraz kora este három játszmában az eredmény alapján könnyednek tűnő sikert ért el a 17. kiemelt olasz Lorenzo Musetti ellen.

Ugyanakkor a húszéves spanyol rögtön a legelső adogatását elvesztette az első játszmában, ám a szett során később ő is kétszer elvette az olasz adogatójátékát, így 6:3-ra behúzta a felvonást. Az olasznak a második játszmában sem termett sok babér adogatóként, csupán egyszer tudott élni a szervajátékával, némi sikerélményt jelenthet számára, hogy egyetlen bréklabdáját azért kihasználta a 44 percig tartó szett során. A harmadik játszmában aztán már csak Alcaraz brékelt, kétszer is, így 6:2-re ezt a szettet is behúzta, s összességében két óra tizenegy perc alatt jutott a legjobb nyolc közé.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (49 600 000 euró, salak) – FÉRFI EGYES

4. FORDULÓ (a nyolc közé jutásért)

Hacsanov (orosz, 11.)–Sonego (olasz) 1:6, 6:4, 7:6 (9–7), 6:1

Djokovics (szerb, 3.)–Varillas (perui) 6:3, 6:2, 6:2

Alcaraz (spanyol, 1.)–Musetti (olasz, 17.) 6:3, 6:2, 6:2

Cicipasz (görög, 5.)–Ofner (osztrák) 7:5, 6:3, 6:0

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Alcaraz (spanyol, 1.)–Cicipasz (görög, 5.)

Djokovics (szerb, 3.)–Hacsanov (orosz, 11.)

NSO