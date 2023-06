Orosz hadgyakorlat kezdődött a Balti-tengeren, ahol NATO-hadgyakorlat is zajlik

2023. június 5. 14:14

Oroszország hétfőn bejelentette, hogy haditengerészeti gyakorlatot kezdett a Balti-tengeren, egy nappal azután, hogy a NATO-tagállamok is megindították éves balti-tengeri gyakorlatukat. Negyven orosz hadihajó és vízi jármű, 25 repülőgép és mintegy 3500 fős személyzet vesz részt a június 15-ig tartó gyakorlaton. Moszkva hétfőn azt is közölte, hogy a Japán-(Keleti-)tengeren és a szintén távol-keleti Ohotszki-tengeren is gyakorlatba kezdett, amelyeken a Csendes-óceáni Flotta több mint 60 hadihajója és ellátóhajója vonul fel.

Az Egyesült Államok korábban arról számolt be, hogy a Balti-tengeren a NATO részéről hatezer fős személyzet, 50 hajó és több mint 45 repülőgép vesz részt a katonai manőverben, amelyben Finnország szövetségi tagállamként először képviselteti magát.

MTI