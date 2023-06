Trendforduló a hazai benzinkutakon

2023. június 5. 15:51

Az elmúlt hét üzemanyag piaci eseményei alapján ezen a héten várhatóan nem kell (jelentős) üzemanyagár-változásra számítani a holtankoljak.hu elemzői szerint. A Brent típusú olaj ára ugyan 5 dollárt is csökkent a hét közepén, de mostanra újra vissza erősödött 77 dollárig, arra a szintre ahol múlt hét hétfőn is állt. A forint is tartja magát a dollárral szemben, az árfolyam 345-346 forint körül mozgott az elmúlt héten, ami szintén nem indokol árváltozást a benzin és a gázolaj esetében. Ennek megfelelően a portál szerint szerdán nem változnak a hazai üzemanyagárak.

A benzin átlagosan 576 forintért tankolható,

a gázolaj átlagára marad 554 forint.

holtankoljak.hu