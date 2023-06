Meghalt a hároméves palesztin kisfiú, aki tűzpárbajban sebesült meg

2023. június 5. 20:04

Az izraeli Tel Hasomér kórházban meghalt hétfőn az a palesztin kisfiú, aki izraeli katonák és palesztin fegyveresek tűzpárbajában megsebesült egy eltévedt lövedéktől a múlt héten - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A hároméves Mohammed Tamimit az izraeli hadsereg közleménye szerint akkor sebesítette meg a lövedék, amikor az izraeli katonák palesztin fegyveresek lövéseit viszonozták. Az incidensben a gyerek apja is megsebesült.



"A semmiért vették el a fiamat" - kiáltotta a gyerek édesanyja fia kórházi ágya mellett, ahol múlt péntek óta végig virrasztott. "Az édesapját nem engedték be Izraelbe, hogy ő is láthassa gyerekét még a halála előtt. Van ennél nagyobb igazságtalanság?" - tette hozzá a ynetnek nyilatkozva.



Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a negyvenéves palesztin apát és kisgyerekét Ciszjordániában, Náblusz mellett érték a lövések csütörtök este, amikor palesztin fegyveresek megtámadták a Neve Cuf telepesfelu melletti katonai őrposztot, és az izraeli katonák viszonozták a tüzet.



A tűzpárbaj után a palesztin apa súlyosan sebesült kisfiával Neve Cuf kapujához ment, és orvosi segítséget kért. A kisfiút katonai helikopterrel egy izraeli kórházba szállították. Az incidens ügyében vizsgálatot indított az izraeli hadsereg.



A kisfiú családja bejelentette, hogy átszállítják a holttestet a rámalláhi kórházba. Kedden délelőtt onnan indul a temetési menet a gyerek szülőfalujának, Nabi Szalehnek a temetőjébe.



Az izraeli biztonsági erők kifejezték sajnálkozásukat amiatt, hogy az incidensben civileket is ért találat. Egy izraeli katona is könnyebben megsebesült.



Az Izraelben és Ciszjordániában elkövetett palesztin támadásokban idén húsz izraeli halt meg, és többen súlyosan megsebesültek. Ez idő alatt legalább 111 ciszjordániai palesztin vesztette életét, döntő többségük merényletek meghiúsítása közben vagy fegyveres harcban izraeli biztonságiakkal, de civilek is vannak az áldozatok között, és többek halálának körülményeit vizsgálják.

MTI