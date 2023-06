Nem tudják, mitől zuhant le a Washington fölött is átrepülő Cessna

2023. június 5. 21:26

Akár több napot is igénybe vehet, hogy a kutatóegységek összegyűjtsék a Virginia állam hegyvidéki területén vasárnap lezuhant kisrepülőgép roncsait - közölték a hatóságok.

A Cessna-típusú repülőgép miatt a légierőt is riadóztatták, mert lezuhanása előtt átrepült az Egyesült Államok legjobban őrzött légtere, a főváros, Washington fölött is. A pilóta nem reagált a rádiókapcsolatra.



Hat F-16-os szállt fel, amelyek hangrobbanását a fővárosban, valamint Maryland és Virginia állam egy részén is hallani lehetett, ezért a lakosság körében kisebb riadalmat keltett. A védelmi minisztérium közölte, hogy az eset súlya miatt a légierő gépei engedélyt kaptak arra, hogy átlépjék a hangsebességet.



A vadászrepülők jelzésekkel is próbálták felhívni a kisrepülő pilótájának figyelmét arra, hogy tiltott légtérben repül, majd nem sokkal később a jármű a Shenandoah-folyó körüli hegyvidéki területen lezuhant.



A szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatvezetője hétfőn arról beszélt, hogy a kisgép sok darabra tört, és a becsapódás helyének megközelítése nehéz. Hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget, a vizsgálat állapíthatja meg.



A rendőrök vasárnap este elérték a roncsokat, és a hatóság közölte, hogy nem találtak túlélőt. Azt azonban hivatalosan nem jelentették be, hogy hányan tartózkodtak a fedélzeten.



A repülő egy vállalkozás, az Encore Motors of Melbourne nevére volt bejegyezve. A vállalat vezetője, John Rumpel azt közölte a sajtó kérdésére, hogy a gépen lánya, kétéves unokája és a nevelőnő tartózkodott a pilótán kívül. Családtagjai Tennessee államból tartottak hazafelé, Long Island-i otthonukba.



A radarkép alapján a repülő a Tennessee állambeli felszállást követően közel eredeti úticéljához, New York körül visszafordult, és átrepülve Washington felett, a fővárostól délnyugatra mintegy 250 kilométerre zuhant le.

MTI