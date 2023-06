A Tajvani-szorosban történt katonai incidens

2023. június 5. 23:08

Az amerikai külügyminisztérium őszintének és produktívnak értékelte magas rangú delegációja hétfői pekingi tárgyalását, miután az elmúlt napokban két katonai incidens nyomán fokozódott a feszültség a két ország között.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának államtitkára, Daniel Kritenbrink és az elnöki hivatal részeként működő Nemzetbiztonsági Tanács kínai és tajvani ügyekért felelős igazgatója, Sarah Beran a kínai külügyminisztérium ügyvezető miniszterhelyettesével, valamint észak-amerikai ügyekért felelős osztályának vezetőjével tárgyalt.



Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint az "őszinte és produktív" megbeszéléseken szó volt a két ország közötti kommunikációs csatornák fenntartásáról, illetve a Tajvani-szorost érintő kérdésekről. Az amerikai tárgyalófél ugyanakkor világossá tette, hogy az Egyesült Államok erőteljes verseny kíván Kínával folytatni, és kiáll az amerikai érdekek és értékek mellett.

A kínai haditengerészet hajója élesen átvágta az amerikai romboló útját, lassításra kényszerítve az amerikai hajót, hogy elkerülje az ütközést – AP/PTI



Hétfőn a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője, John Kirby sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak érdeke a kommunikációs csatornák nyitva tartása Kína felé.



Szombaton Lloyd Austin védelmi miniszter Szingapúrban a Shangri La Párbeszéd regionális biztonságpolitikai konferencián tartott beszédében megismételte az amerikai kormány sokat hangoztatott álláspontját, miszerint "nem konfliktusra, hanem versenyre" törekszik Kínával, ugyanakkor figyelmeztette a távolkeleti országot arra, hogy az Egyesült Államok nem fog engedni a kínai részről érkező "kényszerítésnek és erőszakos megnyilvánulásoknak".



A miniszter a konferencia keretében tartott sajtótájékoztatóján a katonai párbeszéd csatornáinak újranyitását sürgette.



Kína mindeközben határozott ellenzését fejezte ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kijelentését illetően azzal kapcsolatban, hogy Kína nem hajlandó részt venni a katonai válságkezelésről szóló tárgyalásokban, és "pusztító" következményei lennének, ha konfliktus robbanna ki a Tajvani-szorosban. Csing Csien-feng kínai altábornagy Peking "vitathatatlan szuverenitását" hangoztatta a Dél-kínai-tenger és az ahhoz kapcsolódó vizek szigetei felett.



Austin korábban felkérte kínai hivatali kollégáját, hogy négyszemközt is tárgyaljanak, Li Sang-fu azonban elutasította a kérést. Az amerikai védelmi miniszter erre úgy reagált, hogy "a felelősségteljes védelmi vezetők számára a tárgyalásokra mindig megfelelő kell legyen az időzítés; a megfelelő időzítés pedig mindig lehetséges, és ez mostanra is igaz".



Az amerikai védelmi minisztérium hétfőn nyilvánosságra hozta a hétvégén a Tajvani-szorosban történt katonai incidensről készült videófelvételt, ami azt mutatja, hogy egy amerikai romboló és egy kínai hajó veszélyesen közel került egymáshoz.



Korábban Washington egy kínai vadászpilótát azzal vádolt, hogy május 26-án "indokolatlan agresszív manővert" hajtott végre egy, a Dél-kínai-tenger felett repülő amerikai felderítő repülőgép közelében. Peking ezzel szemben azt vetette Washington szemére, hogy az amerikai gép "szándékosan hatolt be" egy kínai gyakorlótérre, "hogy (felderítő) műveleteket hajtson végre". Az amerikai védelmi minisztérium a május végén történt esetről is bemutatott egy felvételt.

MTI