Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

2023. június 6. 08:45

Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: délelőttig az eső, zápor mellett néhol zivatar is kialakulhat.



A déli óráktól, főként a Dunántúlon, több helyen is várható zivatarok kialakulása. Zivatarban, helyenként rövid idő alatt, 20-50 milliméter csapadék, szélerősödés, néhol kisebb méretű jég várható. Az ország keleti felén kevesebb helyen valószínű zivatar - írták.



A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok környezetében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

MTI