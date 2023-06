„Piszkos bombával" terrortámadásra készült az ukrán katonai hírszerzés

2023. június 6. 10:11

Terrortámadásokat tervez végrehajtani Oroszországban az ukrán katonai hírszerzés (GUR), beleértve egy "piszkos bomba" bevetését is - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kedden a sajtóval.

Az FSZB szerint a - sugárzó anyagot is tartalmazó - "piszkos bombával" végrehajtandó GUR-merénylet tervére akkor derült fény, amikor az orosz hatóságok kivizsgálták az Ivanovo megyei Szevernij repülőtéren állomásoztatott, nagy hatótávolságú repülőgépek ellen idén májusban tervezett ukrán diverzánsakciót. A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnökségét irányító Kirilo Budanov létrehozta az úgynevezett 3. szolgálatot, amelynek része lett egy könnyűmotoros repülőgépekből álló csoport is. Ennek feladata diverzáns- és felderítőcsoportok csapásmérő eszközökkel való ellátása, valamint bombák ledobása az orosz üzemanyag- és energetikai infrastruktúra létesítményeire. A könnyűgépes repülések koordinálását a GUR-hoz tartozó, 3449-es számú, Legion kódnevű katonai egységre bízták.



Az FSZB szerint egyebek között kidolgoztak egy olyan tervet is, amelynek keretében késleltetett időzítővel ellátott "piszkos bombákat" telepítettek volna Oroszországba, és ezek egyidejű felrobbantásával területeket tettek volna lakhatatlanná. Az FSZB szerint 2023 eleje óta ez a GUR-egység öt harci bevetést hajtott végre orosz területen, és ezekkel üzemanyag- és energetikai létesítményeket rongáltak meg a határvidéken.



"Különleges műveletek eredményeként két pilótát vettek őrizetbe, akik beismerték az GUR által elkövetett és tervezett terrorcselekményeket" - közölte az FSZB.



