Gyurcsányi parancs Karácsonynak

2023. június 6. 13:25

Gyurcsány Ferenc adta ki a parancsot a főpolgármesternek, hogy támadja meg a kormányt - reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) Karácsony Gergely keddi bejelentésére, miszerint a főváros beperli a kormányt a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt.

A KTK közleményében azt írta: Karácsony Gergely csődbe vitte az ország leggazdagabb önkormányzatát, Budapestet. Hozzátették: a Városházán Gyurcsány emberei töltik be a legfontosabb posztokat és Gyurcsány adta ki azt a parancsot is Karácsonynak, hogy támadja meg a kormányt.



"Gyurcsány parancsa az volt: +Nekimegyünk a kormánynak ezerrel,+ Karácsony pedig most szót fogad Gyurcsánynak" - fogalmaztak a közleményben.

MTI