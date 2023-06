Kivégeztek egy bűnözőt Missouri államban

2023. június 7. 18:49

Kivégeztek az egyesült államokbeli Missouri államban helyi idő szerint kedd este egy 42 éves férfit, aki még tizenévesen ölt meg két embert - írta a BBC szerdán.

Michael Tisiust méreginjekcióval végezték ki annak ellenére, hogy az ügyében több mint 10 évvel ezelőtt ítéletet mondó esküdtszék több egykori tagja is kérvényt nyújtott be büntetése enyhítése érdekében.



A férfi 2000-ben, 19 éves korában a Randolph megyei börtönből akarta kiszabadítani egy korábbi cellatársát. A börtönben lelőtt két fegyvertelen seriffhelyettest, de végül a szabadítási akció kudarcba fulladt, és elmenekült a helyszínről. Másnap tettestársával együtt elfogták, és 2010-ben halálra ítélték.



Ügyvédjei azzal érveltek, hogy mivel nagyon fiatalon követte el tettét, és mentális betegségben is szenved, esetében el kellene tekinteni a halálbüntetést végrehajtásától. Bár az ügyében döntést hozó 12 esküdt még egyhangúlag a halálbüntetést ajánlotta 2010-ben, azóta az esküdtek közül hatan tettek eskü alatti írásbeli nyilatkozatot, amelyben jelezték, hogy most már az életfogytiglani börtönbüntetésre szavaznának.



Mike Parson, Missouri kormányzója elutasította a férfi kegyelmi kérvényét. Tisius volt a 12. elítélt idén, akit kivégeztek az Egyesült Államokban.

MTI