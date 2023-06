Felhőszakadás veszélye több vármegyében

2023. június 9. 09:40

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Nógrád, Pest és Heves vármegyére az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délelőtt.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Nógrád, Pest és Heves vármegye egyes járásaiban felhőszakadásra kell számítani, ott az intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.



A meteorológiai szolgálat a riasztás mellett több figyelmeztetést is kiadott péntekre: felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Komárom-Esztergom, Fejér, Bács-Kiskun, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés a felhőszakadás veszélye miatt.



Emellett zivatar miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, zivatarok környezetében a legnagyobb veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödő szél, jégeső előfordulhat.



A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint országszerte alkalmasak a légköri feltételek zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz, ennek a Dunántúl nyugati tájain van valamivel alacsonyabb valószínűsége. Rövid idő alatt 25-50, kisebb körzetekben akár 50 millimétert meghaladó mennyiség gyűlhet össze, erre - illetve a villámárvízre - az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld középső, nyugati részén, valamint a Dunántúl északkeleti megyéiben és a Duna mentén a legkedvezőbbek a feltételek. Átmeneti viharos széllökés, jégeső sem kizárt a zivatarok környezetében.



Mukics Dániel alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek elmondta: villámárvíz esetén, autóval semmiképpen sem szabad belehajtani a térdig érő vízbe, mert ha az autó légszűrőjébe víz kerül, a gépkocsi motorja tönkremegy. Gyalog, motorral és biciklivel se vágjon át senki az úton hömpölygő vízen, mert már bokáig érő erős vízfolyás is ledöntheti a lábáról az embert - figyelmeztetett.



Hozzátette: a beázó pincéből vagy az épület alagsorából a vizet nem szabad azonnal kiszivattyúzni ha még esik, mert a kiemelt víz a továbbra is beszivárgó csapadék mellett alámoshatja a házat. A legtöbb esetben a pincében összegyűlt víz magától elszivárog - mondta, hozzátéve, ha mégis szivattyúzásra van szükség, azt csak a felhőszakadás után érdemes elvégezni, utána pedig a pincét fertőtleníteni kell.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra: ha a meteorológiai szolgálat zivatar vagy felhőszakadás miatt ad ki riasztást, érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ahol pedig annyira sok csapadék esett, hogy el kell hagyni a házat, azonnal érdemes hívni a 112-es segélyhívó számot.



Javasolta Mukics Dániel a ház előtti vízelvezető árkok karbantartását, az árokból a szemét és a benőtt gaz eltávolítását is. Minél jobb állapotban van a vízelvezető árok, annál több vizet tud elvezetni, annál kisebb egy villámárvíz esélye - tette hozzá.



A szóvivő elmondta azt is, kedden 138, szerdán 97, csütörtökön pedig 93 tűzoltói beavatkozásra volt szükség a viharok és villámárvizek miatt, a tűzoltókat a legtöbbször házakba, pincékbe befolyt víz miatt hívták.



Gyöngyöstarjánban ketten meghaltak: egyiküket a megáradt patak vize sodorta el, másikukat a hirtelen lezúduló víz egy pincerendszerbe sodort be.



Csütörtökön Pásztón 3000 homokzsákkal 29 családi házat kellett megvédeni, az ott élő 120 embernek nem kellett elhagynia az otthonát, mert sikeres volt a védekezés. Alsógagyon 1000 homokzsákkal 15 családi házat kellett megvédeni.



Péntek hajnali 3 óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelem központi főügyeletére, hogy a Vas vármegyei Rábagyarmaton három osztrák turista rekedt a Rába egyik szigetén, mert a csónakjukat elsodorta a víz. A tűzoltók rohamcsónakkal mentették meg a pórul járt turistákat. Tapolcán és Bolhón egy-egy családi ház vált lakhatatlanná. Tapolcán egy embert az önkormányzat helyezett el, Bolhón két ember rokonokhoz ment - mondta el az OKF szóvivője.



MTI