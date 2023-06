Búvárral és hőkamerás drónnal keresték a villámárvíz két áldozatát

2023. június 9. 12:14

A heves esőzések következtében kialakult villámárvíz Gyöngyöstarjánban két embert magával ragadott: az egyik áldozatot búvár, a másikat pedig hőkamerával felszerelt drón segítségével találták meg - derült ki a katasztrófavédelem pénteki közleményéből.

A közleményben az áll, hogy az egyik áldozatot a patakmederből kilépő víz vitte magával, a másikat pedig egy szerteágazó pincerendszerbe sodorta a hirtelen lezúduló esővíz.



Az eltűnt embereket a katasztrófavédelem és a rendőrség nagy erőkkel kereste. A pincében rekedt bajbajutottat a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának segítségével, a másik eltűntet a rendőrség hőkamerával felszerelt speciális kereső drónjával sikerült felkutatni.



Az egységek mindkét embert átadták a mentőknek, de az életüket már nem lehetett megmenteni - emlékeztettek.



Közölték azt is, hogy csütörtökön a Mátraderecske, Ostoros, Bodony, Parád, Recsk, Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján utcáin hömpölygő víz befolyt a pincékbe, kazánházakba, alagsorokba, garázsokba, és lakóházakat is veszélyeztetett. Tizenegy hivatásos, egy önkormányzati és hat önkéntes tűzoltóegység folyamatosan, házról házra járva szivattyúzta az ingatlanokból a felgyülemlett vizet.



Recsken az önkormányzat alkalmazottai a Tarna és a Balla-patak megemelkedett szintje miatt homokzsákokkal védekeztek a károk ellen, a Hunyadi úton a magas vízszint és a lemosódott sár miatt tizenhét ingatlanból negyvennyolc embert kellett kitelepíteni.



A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt több helyen be kellett avatkozniuk Nógrád vármegye tűzoltóinak is csütörtökön.



A legnagyobb károkat Pásztón okozta az eső, a városban több utcát elöntött a víz.



A hegyoldalból leömlő, a vízelvezető árkokat elhagyó esővíz több családi ház kertjét és pincéjét is elárasztotta.



Az egységek huszonkilenc ingatlan védelmében háromezerötszáz homokzsákot helyeztek ki a településen. A védekezésben kétszázötven helyi lakos is részt vett - tették hozzá.



A tűzoltóegységeknek több helyen elárasztott pincékből kellett kiszivattyúzniuk a vizet, valamint kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk az úttestről. A rossz útviszonyok miatt a rendőrség több utcát lezárt a városban.



A károk elhárítása péntek reggel is folytatódott: a heves esőzés a vármegye más településein is munkát adott a tűzoltóknak.



Szuhán, Ecsegen és Szurdokpüspökin is lakóházak pincéi teltek meg esővízzel. A hivatásos egységek szivattyúk segítségével számolták fel a káreseteket.



A csütörtök esti felhőszakadást követően Somogyban is kérték, húsz alkalommal a tűzoltók segítségét. Kaposváron egy társasház pincéjében egy méter magasan állt a víz, amit a tűzoltók szivattyúkkal távolítottak el. Majd órákon át az egyik Füredi úti áruház parkolójában dolgoztak a tűzoltók, megakadályozva, hogy a víz elárassza az üzletet.



Iharosberényben is lakóházakba tört be a víz. Karádon és Nagybajomban sikerült a tűzoltóknak megakadályozni, hogy az utcáról befolyjon a víz ingatlanokba. Öt esetben útra és személyautóra dőlt fákat távolítottak el a somogyi egységek.



Tolna vármegyében, Dombóváron garázsokat, alagsort és kazánházat öntött el a csapadékvíz csütörtökön, késő este. A helyi hivatásos tűzoltókat négy dombóvári, továbbá egy kapospulai utcába riasztották, ahol szivattyúk segítségével távolították el az esővizet.



A felhőszakadás és zivatar Komárom-Esztergom vármegyében főként a tatabányai hivatásos tűzoltóknak adott munkát péntek hajnalban. Öt esetben a felgyülemlett esővizet szivattyúzták a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, de a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű, az úttesten lévő vízben elakadt személygépkocsi utasán is segítettek..



Tatán, a Fekete úton egy fa dőlt ki, elfoglalva mindkét forgalmi sávot. A tatabányai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be és megszüntették az útakadályt.



Veszprém külterületén egy fa a kerékpárútra dőlt, a veszprémi hivatásos egység távolította el.



A balatonfüredi Béke utcában egy fa ága lehasadt. A helyi önkormányzati egység avatkozott be.



A márkói Galagonya utcában az esőzés miatt egy nagy méretű medence szerkezeti fala megdőlt. Az épület pincéjét, ivóvíz- és szennyvízellátását, valamint a lakóépületet veszélyeztette. A veszprémi hivatásos tűzoltók támaszrendszert építettek, ezzel elhárították az omlásveszélyt - áll a katasztrófavédelem közleményében.

MTI