Újra kórházba került Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök

2023. június 9. 20:34

Újra kórházba került Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása pénteken.

A politikus orvosi ellenőrzéseken vesz részt a milánói San Raffaele kórházban, miután az elmúlt időszakban negyvenöt napig kezelték az egészségügyi létesítményben leukémiával és tüdőfertőzéssel - közölték az orvosok, Alberto Zangrillo és Fabio Ciceri.



Hozzátették: bár a kórházi felvétel a tervezettnél korábban történt, nem kapcsolódott "semmilyen kritikus állapothoz vagy riasztáshoz", és az orvosi gyakorlatban szokásos klinikai kritériumoknak felelt meg.



A médiamágnás Berlusconi, a Hajrá, Olaszország párt 86 éves alapító elnöke 1994-95, 2001-06 és 2008-11 között vezette Olaszországot. Pártja tagja a jelenlegi kormánykoalíciónak.



A Hajrá, Olaszország egyik forrása szerint Berlusconi a kórházban töltheti az éjszakát, és a helyi média is erről számolt be.



Berlusconi egészségi állapota az elmúlt években romlott meg: 2016-ban volt egy szívműtéte, és többször is járt kórházban, amióta három évvel ezelőtt megfertőződött a koronavírussal.



MTI