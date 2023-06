Az lenne a szenzáció, ha az Inter nyerné meg a BL-döntőt

2023. június 9. 22:08

Hajdú B. István, az M4 Sporton látható Bajnokok Ligája-döntő kommentátora szerint elsősorban a Manchester City labdarúgócsapatán múlik, hogy milyen mérkőzés lesz szombaton Isztambulban.

"Nem gondolnám, hogy az Internazionale nekiront a Manchester Citynek, amely idegenben inkább tartalékolt, nem annyira direkt futballt játszott, mint hazai pályán. Ezért elsősorban a Citytől függ, milyen meccs lesz. Ha a City az elején gólt szerez, akkor borzasztó nehéz, mert ha vezet, akkor nehéz ellene megfordítani" - fogalmazott az M1 aktuális csatornán még a csütörtöki kiutazása előtt a kommentátor, aki hozzátette, azokban az években, amikor nincs nagy válogatott torna, mint idén, még jobban felértékelődik a BL-döntő.



Hajdú B. István szerint ha oda-visszavágós párharc lenne, akkor majdnem biztos, hogy a Manchester City jutna tovább, vagy ha ezt a mérkőzést tízszer játszanák le, akkor többször nyerne az angol bajnok, amelyet jelenleg a világ legjobb és legjobban formában lévő csapatának tart.



"De egy meccsről beszélünk és az Inter sem rossz, az elmúlt 13 találkozójából 12-t megnyert, azaz két olyan együttesről van szó, amely május végére, június elejére időzítette a csúcsformáját" - mondta a sportriporter, aki felidézte, hogy a legutóbbi isztambuli döntő talán minden idők legjobbja volt, amikor 2005-ben a Liverpool 3-3-as döntetlent követően úgy verte 11-esekkel az AC Milant, hogy a szünetben még háromgólos hátrányban volt.

"Josep Guardiola korszakos edző, aki a Barcelonával korszakos eredményeket ért el. Soha nem volt még olyan szakember, aki két különböző országban véghez vigye a triplázást" - utalt arra Hajdú B. István, hogy 2009-ben a Barcelonával már megvalósította ezt a bravúrt a Manchester Cityt irányító Guardiola, aki most egyetlen sikerre van ettől. "A legutóbbi BL-győzelmet viszont 2011-ben aratta még a Barcelonával. Két éve saját bevallása szerint is ő taktikázta el a döntőt azzal, hogy védekező középpályás nélkül játszott".



A kommentátor úgy fogalmazott, meglepné, ha nem a Manchester City nyerne, de hozzátette, az angol klub még nem nyert BL-t, esélyesebbként viszont már bukott el döntőt.



"Tényleg az az M4 Sport célja, hogy ami Isztambulban történik, arról senki ne maradjon le" - mondta a közvetítéssel és a műsorfolyammal kapcsolatban Hajdú B. István.



Az isztambuli BL-döntő szombaton 21 órakor kezdődik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti nemcsak a mérkőzést, hanem a két csapat pénteki sajtótájékoztatóját és edzését is.



