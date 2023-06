Megválasztották Magyarország Szépét

2023. június 11. 23:58

Négy év után újra megválasztotta a szakmai zsűri Magyarország Szépét, valamint két udvarhölgyét; Magyarország Szépe Hacsi Boglárka lett, az első udvarhölgy címet Szabó Orsolya, a második udvarhölgyét Novák Zafír Bella kapta.

Hacsi Boglárka – debreceninap

A Közönségdíjas Hegyi Zsanett lett, a Miss Charity alverseny győztese pedig Hatos Kitti.



Hacsi Boglárka a Miss World Hungary cím birtokosa lesz egy éven át, és képviseli az országot a nemzetközi Miss World világdöntőn.

Az idén először a szépségkirálynő jószolgálati munkájának kiemelt feladataként a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat arca lesz.



A nemzeti döntőt Somossy Barbara és Csitári Gergely vezette; a versenynek hagyománya van a közmédiában, a Miss World Hungary döntője 2014 óta itt látható.



Úgynevezett fitt tour-ban vonultak végig a kifutón a versenyzők, sportruhában, emellett a már jól ismert kreatív tour-ban magyar tervezők kreációit viselték.



Új műsorelemként jelent meg a királynő tour, ahol az elmúlt hét év döntősei tértek vissza, felidézve a korábbi évek versenyeit.



Idén először két közösségi média arca is volt a produkciónak, két korábbi királynő személyében: a 2017-es győztes, jelenleg joghallgató Koroknyai Virág, valamint a 2019-es Miss World Hungary győztese, Nagypál Krisztina.



A legismertebb és legrégebbi szépségversenyt, a Miss Worldöt először 1951-ben rendezték meg, az elmúlt 72 évben változatlan céllal, hogy a szépséget a jótékonyság szolgálatába állítsák. A mindenkori világszépe nemzetközi karitatív feladatokat lát el, az általa felkarolt ügyek pedig kiemelt figyelmet kapnak. A világverseny szlogenje "Beauty with purpose" - azaz a szépség, céllal, ezért a Magyarország Szépe - Miss World Hungary egyik legfontosabb missziója továbbra is az, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A leendő nyertesnek fel kell karolnia egy jótékony ügyet, amelyet itthon és a világversenyen egyaránt képvisel.



A Magyarország Szépe 2023 zsűritagja, Borzi Vivien fotográfus a közmédia Család-barát műsorának vendégeként korábban elmondta, a szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a királynőjelölteket minél több oldalról megismerhesse a közönség. Azt mondta, "a Miss World magyar fordulójának válogatóin a szépség mellett az önazonosságot, és a példaértékű személyiséget keressük. Fontosnak tartjuk, hogy a versenyzőnek legyen saját jótékonysági ügye, szerepvállalása is". A versenyről további információk találhatók a https://mediaklikk.hu/magyarorszagszepe oldalon.

MTI