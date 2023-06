Testi sértés és szeméremsértés miatt elítélték Donáth Lászlót

2023. június 12. 13:28

Másodszor is ítéletet hirdetett az első fokon eljáró Budapest II. és III. Kerületi Bíróság a volt evangélikus lelkész, Donáth László ügyében. A momentumos EP-képviselő Donáth Anna édesapját a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház egyik dolgozója jelentette fel még 2019-ben. A női alkalmazott állítása szerint az evangélikus lelkész korábban több esetben is szexuálisan közeledett felé, fogdosta, és ajánlatokat tett neki. Egy esetben pedig egy konfliktus kapcsán fojtogatta. A volt MSZP-s országgyűlési képviselő ellen az ügyészség 2021 februárjában emelt vádat aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt. A bíróság először tárgyalás megtartása nélkül, büntetővégzésben bűnösnek mondta ki a bűnösségét tagadó volt politikust, és két és fél év felfüggesztett börtönre ítélte.

Elsőre enyhe ítélet

A bűnösségét tagadó Donáth azonban nem fogadta el az ítéletet, és tárgyalás megtartását kérte. A lelkész csak azt ismerte el vallomásában, hogy ingerülten szólt rá a sértettre. Az eljárás végén a bíróság jelentősen enyhítette a volt lelkész büntetését, akit csak csak becsületsértésben találták bűnösnek, amiért hatszázezer forint pénzbüntetésre ítélték. A szeméremsértés miatti eljárást azonban megszüntették. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, és indítványozta az első fokú ítélet hatályon kívül helyezését. A vádhatóság szerint a bíróság a szeméremsértés vétsége miatti eljárásrészben egyáltalán nem állapított meg tényállást, amely az eljárás megszüntetése esetén is törvényi kötelezettsége. Emiatt az ítélet olyan mértékben megalapozatlan, hogy azt a másodfokú eljárásban nem lehetne orvosolni – érvelt az ügyészség.

Hatályon kívül helyezés

A Fővárosi Törvényszék helyt adott az ügyészségi indítványnak, hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és új eljárás lefolytatására kötelezte a II.–III. kerületi bíróságot. A megismételt eljárás márciusban kezdődött, az ügy érzékenysége miatt zárt ajtók mögött. Információink szerint a tárgyaláson meghallgatott négy tanú mindegyike, így maga a sértett is fenntartotta korábbi vallomását. A hétfői tárgyaláson az ügyész a perbeszédében elmondta, hogy a vádhatóság álláspontja nem változott a bűnösség tekintetében, ezért indítványozták, hogy a vádlottat mondják ki bűnösnek könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétségében, és ítéljék felfüggesztett börtönbüntetésre.

Az ügyész felhívta a figyelmet, hogy a sértett szavahihetőségével kapcsolatban semmilyen kétség nem merült fel, következetesen, változtatás nélkül adta elő a bíróság elő a történteket. A Donáth László képviseletét ellátó Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter azt indítványozta, hogy a bíróság a becsületsértés megállapítása mellett alkalmazzon joghátrányt, hiszen ezt Donáth elismerte. A másik vádpontban azonban az eljárás megszüntetésé kérte.

Testi sértés és szeméremsértés

A bíróság hétfőn kihirdetett ítéletében bűnösnek mondta ki Donáth Lászlót, két rendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében, emiatt pedig egymillió forintos pénzbírságra ítélte az egykori politikust. A bíróság bizonyítottnak találta a vádat, így azt, hogy Donáth László szexuálisan közeledett a sértetthez, ajánlatokat tett neki, sőt fogdosta. Ugyanígy az is bizonyítást nyert, hogy a konkrét konfliktus kapcsán a volt politikus valóban fojtogatta a sértetett. A bíró is kitért a sértett szavahihetőségére, amelyeket a tanúvallomások is alátámasztottak. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, a védelem fellebbezett az ítélet ellen.

MTI