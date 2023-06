Mi áll Novak Djokovic rekordgyőzelme hátterében?

2023. június 12. 17:09

Novak Djokovic a francia nyílt teniszbajnokságon 23. Grand Slam-trófeáját nyerte meg, ezzel rekorder lett és a világranglista élére állt. Taróczy Balázs korábbi Grand Slam-győztes magyar teniszező a szerb játékos sikerének kulcsáról beszélt az InfoRádióban. "Láttuk a végén a melegítőt, amit felvett a 23-as számmal. Ez volt a nagy célja, amit hihetetlen akarattal és munkával sikerült elérnie. Ezzel Nadalt és Federert meg tudta előzni, és ő nyerte a férfiak között a legtöbb Grand Slam-bajnokságot" – mondta Taróczy Balázs korábbi Grand Slam-győztes magyar teniszező.

A spanyol Rafael Nadal 22-szeres Grand Slam-bajnok, a svájci Roger Federer 20-szoros. A sokat vitatott kérdés, hogy melyikük a legjobb közülük, most már számszerűsítve bizonyított. "Bár lehet, hogy ezzel sokan ellenkeznek, most bebizonyította, hogy ő minden idők legeredményesebb férfi teniszezője, profi játékosa" – mondta. Taróczy Balázs úgy véli, a Roland Garroson Novak Djokovic veszíthetett volna Carlos Alcaraz ellen. Az első két játszmában úgy tűnt, Alcaraz jobb nála, de elkezdett görcsölni, így a harmadik és a negyedik szett "már nem volt komoly". Az elődöntő volt a legnehezebb és a legfontosabb mérkőzés, már csak azért is, mert Alcaraz volt eddig a világ egyes számú játékosa az ATP-ranglistán, és a legjobb formában lévő teniszező is ő volt.

Novak Djokovic 23 Grand Slam-sikere úgy jött össze, hogy tizet nyert Ausztráliában, hetet Wimbledonban és hármat a Roland Garroson, illetve a hármat US Openen. A szerb teniszező titka az akarata lehet, hogy ennyi megpróbáltatás ellenére még mindig ott volt, akarta, és edzett. "Valószínűleg hihetetlenül következetesen, és keményen, önsanyargatva él azért, hogy elérjen egy célt. Ez valami hihetetlen" – mondta Taróczy Balázs.

Megemlítette a pandémia időszakát, amikor a szerb teniszező nem volt hajlandó beoltatni magát, ezértnem engedték játszani egyes nagy tornákon, a US Openen ráadásul egy szerencsétlen ütéssel eltalált egy vonalbírót, ezért kizárták a versenyből. "Ennek ellenére dolgozott, játszott, és 36 éves korában megnyerte a 23. versenyét, ez azt mutatja, valami elképesztő, hogy micsoda akaraterővel rendelkezik ez a fiatalember" – mondta Taróczy Balázs. Hozzátette: nem lát okot arra, hogy az idei év két hátralévő Grand Slam-versenyén, Wimbledonban és a US Openen ne nyerjen.

Lélekben felszabadulhatott ettől a győzelemtől, és most újabb rekordokat állíthat fel. "Akár megcsinálhatja a Grand Slamet, ami még nem sikerült neki, és akár túlszárnyalhatja az ausztrál Margaret Court 24 Grand Slam-győzelmét, amit női egyesben ért el teniszpályafutása során" – mondta Taróczy Balázs.

