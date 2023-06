A Libri Csoport többségi tulajdonosává válik az MCC

2023. június 13. 11:57

Szerződést kötött a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) leányvállalata az SQ Invest Kft.-vel a Libri Csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának adásvételéről. A tranzakcióval az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC válik a hazai könyvkereskedelmi és -kiadói piac meghatározó szereplőjének 98,41 százalékos tulajdonosává - közölte az MCC kedden az MTI-vel.

libri

A cégcsoport vezetésének összetétele változatlan marad, a korábbi többségi részvényes SQ Invest tulajdonosa, Balogh Ákos igazgatósági tagként segíti a Libri Csoport további fejlődését - olvasható a közleményben.



Emlékeztetnek arra, hogy az MCC 2021 áprilisa óta kisebbségi részvényese a Libri Csoportnak, ebben az időszakban a vállalatcsoport óriási fejlődést mutatott fel, üzletileg és pénzügyileg még sikeresebbé vált.



Az MCC részesedésének 98,5 százalékra növelésével a továbbiakban is stratégiai-pénzügyi befektetőként kíván hozzáadott értéket nyújtani a vállalatcsoport számára, a szakmai irányítást pedig a jövőben is a könyvpiacon évtizedes tapasztalatokkal rendelkező menedzsment látja el - hangsúlyozzák a közleményben.



"Köszönöm az elmúlt 30 évet a Libri összes dolgozójának, nélkülük ez a vállalat nem ott tartana, ahol most tart. Örülök, hogy egy olyan befektetőnek adhattam el a céget, amely elkötelezett a magyar könyvpiac iránt. Nem hagyom el a társaságot, igazgatósági tagként továbbra is segítem majd a Librit" - idézi a közlemény Balogh Ákos alapítót.



"A Mathias Corvinus Collegium mint Közép-Európa legnagyobb tehetséggondozó intézménye és tudásbázisa hisz a magyar könyvpiacban, a könyvek erejében és a kultúrában, így ez a lépés is illeszkedik az MCC sokoldalú tevékenységéhez. A Libri vállalatcsoporttal sikeres éveket tudhatunk magunk mögött, az MCC a korábbi részesedésére is minden értelemben jó befektetésként tekint, így részünkről a leglogikusabb lépés a tulajdoni hányad növelése volt. Elkötelezett, tőkeerős tulajdonosként hosszú távon garantáljuk a magyar könyv jövőjét" - emeli ki Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

wikipedia

A szerződéskötést elismert tanácsadók bevonásával zajló üzleti tárgyalássorozat előzte meg. A tranzakció zárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött, az erre irányuló folyamat már kezdetét vette - teszik hozzá a közleményben.

A Libri Csoport a magyar könyvkereskedelmi és könyvkiadói piac meghatározó szereplője. A csoport meghatározó tagja, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. évente több millió vásárlót szolgál ki az 57 üzletből álló, országos méretű könyvesbolthálózatában, valamint webáruházában.

A Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat. Az MCC tudásközpontként is funkcionál: képzései mellett mobilitási programokat működtet, széleskörű ösztöndíjprogramokat biztosít a fiataloknak, könyveket ad ki, tudományos írásokat jelentet meg, nemzetközi és hazai konferenciákat, vitafórumokat szervez, valamint a demokratikus párbeszéd előmozdításában, a kulturált közéleti viták alakításában vállal szerepet - olvasható a közleményben.



MTI