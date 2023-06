Ugyanaz a tettes mindhárom nottinghami gyilkosságban – terrorgyanú

2023. június 13. 21:55

A rendőrség szerint ugyanaz a gyanúsított követhette el a kedden Nottinghamben történt három gyilkosságot. A 31 éves férfit őrizetbe vették, az ügyben mást nem keresnek a nyomozók.

A Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő, 320 ezer lakosú Nottingham központjában kora reggel két holttestet találtak szúrt sebekkel.



A Nottinghami Egyetem este közölte, hogy a két áldozat az egyetem hallgatója volt.



A rendőrség szerint mindketten 19 évesek voltak.



Nem sokkal ezután bejelentés érkezett arról, hogy egy másik városrészben egy furgon megpróbált elgázolni három embert. Egyikük válságos állapotban van, a másik kettő könnyebb sérüléseket szenvedett.



A gázolásos incidens után röviddel még egy holttestet találtak ugyancsak szúrt sebekkel egy közeli utcában.



Kate Meynell, a Nottinghamshire megyei rendőrség főparancsnoka kedd esti sajtótájékoztatóján elmondta: a rendőrség szerint a harmadik áldozat, egy ötvenes éveiben járó férfi a furgon tulajdonosa volt, akit a tettes megölt és elrabolta járművét, amellyel nem sokkal később emberek közé hajtott.

Meynell megerősítette, hogy a vizsgálatban részt vesz az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing), de az incidens kivizsgálása továbbra is korai szakaszában jár, és még megállapításra vár, hogy mi lehetett az elkövető indítéka. Ezt a rendőrség továbbra is nyitott kérdésként kezeli - tette hozzá.



A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a terrorelhárító szolgálatok bevonása normális eljárás az ilyen körülmények között történt incidensek esetében.



Elmondta, hogy a furgont a rendőrök állították meg, és a járművet vezető gyanúsítottat elektromos sokkoló használatával, gyilkosság gyanújával őrizetbe vették.



Kate Meynell a kedd esti sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy a nyomozók a nap folyamán a város több helyszínén házkutatásokat tartottak bizonyítékok gyűjtése végett, de további őrizetbe vételek nem történtek.



Szemtanúk beszámolója szerint az először megölt két áldozat egy fiú és egy lány volt. A BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozó egyik tanú elmondta, hogy a támadó kapucnis fekete ruhát és hátizsákot viselt, és mindkét áldozatát többször megszúrta.



A Nottinghami Egyetem kedd esti közleményében bejelentette, hogy két hallgatója esett a támadás áldozatául.



Az egyetem kedd estére csendes megemlékezést szervezett a helyi Szent Péter-templomban.



A rendőrség kedden teljesen lezárta Nottingham központját. A villamoshálózat forgalmát leállították, a belvárost széles kordonnal vették körül.



Kate Meynell megyei rendőrkapitány tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy most már biztonságban felkereshető a városközpont, de sok környező utca továbbra is lezárva marad, annak érdekében, hogy a nyomozók összegyűjthessék az incidens körülményeinek felderítéséhez szükséges bizonyítékokat.



MTI