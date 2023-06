Azt már megszoktuk – már ha ezt meg lehet szokni −, hogy szét akarják verni a nemzeti kultúra és a keresztény erkölcs értékeit, gyengíteni próbálják a kisebb és nagyobb közösségeket, így magát a családot is, de eddig legalább a honvédségünket békén hagyták. Most már ezt a vörös vonalat is átlépték – mutat rá Bánó Attila.