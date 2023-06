Gustav Klimt utolsó portréja

2023. június 14. 13:30

Gustav Klimt halála előtt festett utolsó befejezett portréja akár 65 millió fontért (28 milliárd forintért) is elkelhet a Sotheby's közelgő londoni aukcióján - számolt be róla szerdán a The Guardian.

A Klimt-remek – wikimedia

Az 55 éves korában 1918-ban rövid betegség után váratlanul elhunyt osztrák művész Nő legyezővel című női portréjára júniusban lehet majd licitálni. A festményt jelenlegi tulajdonosai bocsátják árverésre, akik 30 évvel ezelőtt vásárolták meg.



A portré egy legyezőt tartó ismeretlen nőt ábrázol, akinek lenge ruhája felfedi meztelen vállát a virágos, madarak benépesített háttér előtt. Az egy négyzetméteres portrét négyzet alakú vászonra festette a művész.



A bécsi szecesszió vezéralakjának utolsó befejezett festményét két éve a bécsi Belvedere palotában megrendezett nagyszabású Klimt-kiállításon láthatta a közönség.



A kép szerepel a röviddel a festő halála után a műterméről készített fényképen. A festmény az 1920-as éveket követően valószínűleg a svájci Böhler család birtokában volt, majd 1950-ben a híres osztrák műgyűjtő, Rudolf Leopold tulajdonába került. Leopold

adósságai miatt később túladott a képen, amelynek holléte ezután sokáig ismeretlen volt.



Az 1990-es években a műkincs már Amerikában bukkant fel: 1994-ben 9,3 millió euróért (3,5 milliárd forintért) kelt el egy New York-i árverésen.



A kép Klimt kínai és japán művészet és kultúra iránti érdeklődését is mutatja. A művész rengeteg kínai kerámiával és japán fametszettel töltötte meg otthonát, és gyakran viselt selyemkimonót vagy kínai ruhákat.



MTI