Hagyják abba saját honfitársaik támadását itt, az Európai Parlamentben!

2023. június 14. 14:02

Az orosz befolyást vizsgáló bizottság létrehozására irányuló új lengyelországi törvény sérti a demokrácia és jogszerűség elvét - jelentette ki Didier Reynders uniós igazságügyi biztos szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén.

A lengyel jogállamiságról szóló vitában Reynders aggodalmát fejezte ki az új jogszabály életbe lépésével kapcsolatban, mivel az véleménye szerint jelentős hatásköröket biztosít egy közigazgatási szervnek, amely bizonyos személyek ellen indíthat megkérdőjelezhető vizsgálatokat és büntetést szabhat ki rájuk, ezáltal beavatkozhat a demokratikus folyamatokba.



Mint mondta, az Európai Bizottság a múlt héten kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen, és a lengyel kormánynak három hete van, hogy válaszoljon az uniós testület aggályira.



A közelgő lengyel parlamenti választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy annak megszervezése tagállami hatáskörbe tartozik, "de szigorúan a tisztességes és szabad választásokra vonatkozó nemzetközi előírások alapján".



"Tudomásul vettük több uniós parlamenti képviselőcsoport arra vonatkozó kérését is, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet választási missziót küldjön Lengyelországba, továbbá a Velencei Bizottság is úgy véli, hogy rendkívül fontos figyelemmel kísérni, hogy a törvényeknek megfelelően zajlanak-e a lengyelországi választások" - hívta fel figyelmet.



Arra is rámutatott, hogy Lengyelországot az Európai Bíróság elítélte az ellene folytatott kötelezettségszegési eljárásban, és bírság megfizetésére kötelezte, amit Lengyelország nem hajtott végre. Reynders emlékeztetett: az uniós bíróság ítéleteinek betartása és az uniós jog elsőbbsége a jogállamiság iránti közös elkötelezettség sarokköve.



"Amint azt a törvényszék június ötödikén hozott ítéletében hangsúlyozta, a jogállamiság értéke a közös uniós jogrend szerves részét képezi, és a tagállamok számára jogilag kötelező erejű kötelezettségeket tartalmazó elvekben ölt konkrét kifejezést. Hadd ismételjem meg: a bíróság ítéletei kötelező érvényűek, és végre kell őket hajtani." - szólított fel Reynders.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában hangsúlyozta: "a lengyel egy büszke, magabiztos és sikeres nemzet, amely képes a saját útját járni, anélkül, hogy a Nyugat állandóan kioktatná. Visszautasítom a Lengyelország elleni folyamatos támadásokat, és több tiszteletet követelek a lengyel választóknak".



A képviselő üzent a Donald Tusk vezette Polgári Platform Európai Néppártban helyet foglaló lengyel ellenzéki képviselőinek, akik véleménye szerint a legutóbbi támadások mögött álltak. "Tévednek, ha azt gondolják, hogy ha otthon nem sikerül választásokat nyerniük, akkor idejönnek Strasbourgba vagy Brüsszelbe, és mindenféle radikális baloldalival szövetkezve támadják a saját országukat és a saját honfitársaikat" - fogalmazott a fideszes politikus.



"Ez nem fog Önöknek választási győzelmet eredményezni otthon, mert a lengyelek - a magyarokhoz hasonlóan - elutasítják ezt a hozzáállást. A saját érdemeik alapján nyerjenek választásokat! Hagyják abba saját honfitársaik támadását itt Strasbourgban, az Európai Parlamentben! Ez nem helyes" - szólított fel Hidvéghi Balázs.



MTI