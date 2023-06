A magyarok bakancslistájának élén

2023. június 15. 09:49

Legtöbbször utazási helyszínek, utazással kapcsolatos élmények szerepelnek a magyarok bakancslistájának élén, ugyanakkor a pénz, a család és az egészség is előkelő helyet foglal el a leginkább vágyott célok között - derült ki az apartman.hu megbízásából az NRC piackutató által készített reprezentatív kutatásból.

Az MTI-nek csütörtökön elküldött kutatás szerint 10 magyarból 4 készít bakancslistát. A hátralévő életben elérendő célokat, álmokat, vágyakat tartalmazó lista készítése gyakoribb a nők, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a városiak körében.



A kutatás szerint a bakancslistával rendelkezők közel fele tervezi azt is, hogy 2023-ban legalább egy dolgot megvalósít vagy át fog élni a felsorolt célok, vágyak közül.



Az utazáson belül leggyakrabban valamilyen tengerpart szerepel a magyarok bakancslistájának élén, míg ezt egy amerikai út, illetve Egyiptom követi. Sokan jelöltek meg egzotikus célpontokat is, mint Balit, Bora Borát, de akadt olyan válaszadó, aki a Holdra való eljutást határozta meg a legfontosabb célként. A bakancslistával rendelkező magyarok közül minden 100. szerepeltette első helyen céljai között a Föld körüli utazást, de a sarki fény megtekintése is sokak számára egyike a legvonzóbb élményeknek.



Az anyagiak vonatkozásában a leggyakoribb vágy egy saját ház, vagy lakás megszerzése. Ezt követi az új autó vásárlása, a hiteltörlesztés lezárása, de szép számban akadnak olyanok is, akik a lottó 5-ös megnyerésére hajtanak.



Az egyéb célok között a házasság és a gyermekvállalás az egyik leginkább vágyott álom a magyarok bakancslistáján.



MTI